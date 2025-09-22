شش محور سند راهبردی و برنامه عملیاتی آموزش و پرورش استثنایی کشور

به گزارش ایلنا، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست مجازی با مدیران مدارس استثنایی کشور گفت: آغاز سال تحصیلی نویدبخش شکوفایی استعدادها، جوشش اندیشه و تبلور امید در یک جامعه است. اما در آموزش و پرورش استثنایی این آغاز یک رنگ و بوی دیگری دارد، چرا که ما با کودکانی سروکار داریم که هریک جهان متفاوتی از توانایی‌ها، نیازها و ظرفیت‌های انسانی دارند. لذا وظیفه خودم می‌دانم که از تلاش‌های بی وقفه و دلسوزی روسای محترم، همکاران عزیزم در ادارات آموزش و پرورش استان‌ها، مدیران مدارس و مراکز که در خط مقدم تعلیم و تربیت هستند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

وی با بیان اینکه محور و اساس نظام تعلیم تربیت یک کشور مدیر مدرسه است، گفت: یکی از اولویت‌های ما در آموزش و پرورش استثنایی تربیت مدیران توانمند، شایسته، خلاق و الهام‌بخش است. برهمین اساس در آموزش و پرورش استثنایی اعتقادم این است که شما نه تنها یک مدیر مدرسه، بلکه مدیر دل‌هایی هستید که برای دیده شدن و درک شدن به محبت، تدبیر و تخصص شما نیاز دارند.

قاسمی با بیان اینکه ضرورت حکمرانی در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید مبتنی بر مشارکت، کیفیت و تحول‌گرایی باشد، گفت: در واقع حکمرانی مبتنی بر مشارکت و تحول‌گرایی است که می‌تواند منجر به کیفیت و عدالت آموزشی شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه به شش برنامه راهبردی آموزش و پرورش استثنایی کشور اشاره کرد و گفت: اولین راهبرد این است که یک باز مهندسی در برنامه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی داشته باشیم و کاهش سن سنجش به سن چهارسالگی و به روز شدن آزمون‌ها دو محور مهم این راهبرد هستند.

وی با بیان این که آموزش و پرورش استثنایی مبدا کیفیت و عدالت آموزشی در کشور است، تصریح کرد: اگر فرآیند سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی، جایدهی دانش‌آموز به شکل درستی صورت گیرد، اثر بسیار مهمی در بحث کیفیت در مدارس ما خواهد داشت.

قاسمی با اشاره به اینکه راهبرد دوم رویکرد تلفیقی فراگیر است، گفت: مهم‌ترین نگاه ما باید این باشد که به عنوان یک سازمان چابک، ناظر و راهبر باشیم تا بتوانیم دانش‌آموزان بیشتری را به مدارس تلفیقی و فراگیر ارجاع دهیم و باید به این سمت حرکت کنیم که تعداد مدارس خاص استثنایی کمتر شود.

معاون وزیر ادامه داد: سومین راهبرد این برنامه توجه ویژه به دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و دیرآموز است. سالانه ۵۰ هزار دانش‌آموز دیرآموز در برنامه سنجش شناسایی می‌شوند و هم‌چنین قریب به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دانش آموز دچار اختلال یادگیری در مدارس وجود دارند. نیاز است که با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برنامه‌های مشترکی در این زمینه انجام شود، چراکه توجه به این دانش‌آموزان اثر مستقیمی بر کیفیت آموزش و پرورش کشور دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه چهارمین راهبرد موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی دانش‌آموزان استثنایی است، گفت: هفتاد درصد جامعه دانش آموزان استثنایی، دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی هستند که باید مهارت یاد بگیرند که لازم است در زمینه امکانات و تجهیزات مدارس برای آموزش حرفه به این دانش‌آموزان اقداماتی صورت گیرد.

قاسمی با اشاره به راهبرد پنجم آموزش و پرورش استثنایی گفت: راهبرد پنجم توسعه فعالیت‌های تربیت‌بدنی و پرورشی است. در آموزش و پرورش استثنایی کشور فعالیت‌تربیت‌بدنی به دلیل اینکه نقش توان‌بخشی هم دارد، بسیار مهم است. هم‌چنین برای تقویت سواد حرکتی دانش‌آموزان و رفع فقر حرکتی آن‌ها ضروری است هستند.

وی افزود: ششمین راهبرد موضوع توان بخشی و مشاوره است که در واقع توان‌بخشی هم باید خانواده‌محور و هم مدرسه‌محور به همراه مشاوره باشد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه به ویژگی‌هایی یک مدیر مدرسه استثنایی اشاره کرد و گفت: مدیر مدرسه استثنایی بیش از مدیر مدرسه عادی باید از یک همدلی و حساسیت بالا برخوردار باشد تا بتواند درک عمیقی از مشکلات و نیازهای دانش آموزان داشته باشد.

وی ادامه داد: دومین ویژگی که یک مدیر باید داشته باشد رهبری الهام‌بخش و انگیزه دادن به تیم آموزشی و ایجاد روحیه همکاری و همدلی است. هم‌چنین انعطاف پذیری ویژگی دیگری است که یک مدیر مدرسه استثنایی باید داشته باشد.

