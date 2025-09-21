فرصت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس در مهرماه فراهم میشود
مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت جدید ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت جدید ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک از ۶ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۴ فراهم میشود.
آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ در آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه صورت میگیرد و آزمون کتبی ۲۲ آبان برگزار خواهد شد.