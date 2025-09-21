به گزارش ایلنا، براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت جدید ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک از ۶ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۴ فراهم می‌شود.

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ در آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه صورت می‌گیرد و آزمون کتبی ۲۲ آبان برگزار خواهد شد.

