تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس از سوی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در نشست خبری چهلوپنجمین سالگرد دفاع مقدس با اشاره به ۴۵ برنامه ملی و هزاران برنامه استانی در سراسر کشور، جزئیات برنامههای بنیاد شهید و امورایثارگران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت هفته دفاع مقدس، امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات بنیاد برگزار شد.
در این نشست، یعقوب سلیمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، بهویژه شهدای اقتدار و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، جزئیات برنامههای بنیاد شهید در چهلوپنجمین سالگرد دفاع مقدس را تشریح کرد.
سلیمانی در ابتدا با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای گفت: اصحاب رسانه در این ۴۵ سال، همواره درخشیدهاند و چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و چه پس از آن، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی نقشآفرین بودهاند. رسانهها در کنار رزمندگان ایستادند و امروز نیز در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده رسالت بزرگی بر دوش دارند.
وی افزود: دفاع مقدس نشان داد که پیشرفت تنها با مقاومت حاصل میشود. امروز، پس از گذشت ۴۵ سال، همچنان دفاع مقدس برای ما زنده است و کهنگی در آن معنا ندارد. ارزشهایی چون اخلاص، فداکاری و ایثار که در کربلا تجلی یافت، در دفاع مقدس نیز بهزیبایی بروز کرد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد، دفاع مقدس را «قلهای رفیع در تاریخ ملت ایران» توصیف کرد و ادامه داد: ۲۲۰ هزار شهید والامقام، شهدایی بودند که در زمین زندگی کردند و برای پاسداری از میهن اسلامی به آسمان پرواز کردند. قطعهقطعه این سرزمین با خون شهیدان حفظ شد و دفاع مقدس، یکی از معتبرترین قطعههای تاریخ ایران و جلوهای از نصرت الهی است. اگر دفاع مقدس و حماسه ایثارگریهای ملت نبود، امروز این ایستادگی و مقاومت عظیم نیز وجود نداشت. امروز هم دنیا از پنجره دفاع مقدس به ایران نگاه میکند و این فرهنگ، همچنان اکسیر جانفزای انقلاب اسلامی است.
سلیمانی با اشاره به برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس، از برگزاری آیین ملی و سراسری «مهمانی لالهها» خبر داد و گفت: این آیین روز پنجشنبه، همزمان در ۲۰ هزار گلزار مطهر شهدا در ۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد. در این مراسم، مزار شهیدان گلباران و عطرافشانی میشود و فضای کشور بار دیگر با نام و یاد شهدا معطر خواهد شد. یکی دیگر از برنامههای مهم، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شاهد سراسر کشور است. این مراسم در ۱۴۰۶ مدرسه شاهد برگزار خواهد شد و پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قرائت میشود. در این مراسم، دانشآموزان با روایتگری ایثارگران آشنا شده و نسل جدید، پیوند خود را با فرهنگ مقاومت تحکیم میکند.
معاون فرهنگی بنیاد با اشاره به طراحی ۴۵ برنامه ملی و هزاران برنامه استانی و محلی در هفته دفاع مقدس گفت: این برنامهها با رویکرد مشارکت مردمی و تمرکز بر اثرگذاری فرهنگی تدارک دیده شدهاند. از مهمترین آنها میتوان به «برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت، شهید سید حسن نصرالله»، «اعزام پیامآوران ایثار به مراکز عمومی، آموزشی و فرهنگی جهت سخنرانی و روایتگری»، «نشستهای تخصصی مسئلهمحور در استانها با حضور دانشگاهها و نخبگان علمی»، «فراخوان جشنواره علمی و پژوهشی ایثار از سوی دفتر مطالعات و پژوهشهای بنیاد»، «مسابقات کتابخوانی با محوریت دفاع مقدس در سراسر کشور»، «حضور در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه آثار هنری در موزه مرکزی شهدا»، «رونمایی از ۱۳۵ قطعه موسیقی و آلبومهای سرود با موضوع ایثار و شهادت»، «اجرای نمایشهای صحنهای و خیابانی با محوریت فرهنگ مقاومت»، «برگزاری دومین کنگره سه هزار شهید استان کرمان»، «همایشها و یادوارههای شهدا در سطح ملی و استانی»، «اردوهای زیارتی و سیاحتی برای خانوادههای شهدا و ایثارگران»، «اجرای طرح «سپاس» و دیدار با خانوادههای معظم شهدا»و «تعویض پرچم گلزار شهدا در سراسر کشور بهعنوان نماد تکریم و تجدید عهد با شهیدان» اشاره کرد.
وی به برگزاری ویژهبرنامه «لالههای سفید» در دهمین سالگرد فاجعه منا اشاره کرد و گفت: این مراسم همزمان در ۲۰ هزار گلزار شهدا با حضور خانوادههای معظم شهدا و نمایندگان بخشهای مختلف جامعه برگزار خواهد شد. رونمایی از یادمان شهدای ترور، برگزاری شبهای خاطره و شبهای شعر، تولید مستندهای تلویزیونی با موضوع ایثار و شهادت، اجرای کمپین فرهنگی و هنری «شکوفههای اقتدار» و همچنین پخش برنامههای متنوع در فضای مجازی و رسانه ملی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس خواهد بود.