ملکی خبر داد:
آتشسوزی در دو سوله ساعتسازی؛ خسارت مالی سنگین و بدون تلفات جانی
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتش سوزی در دو سوله تولید ساعتهای دیواری در محله زمانآباد جاده خاوران خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشت.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این حادثه، گفت: ساعت ۱۱:۳۲ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه آتشسوزی به آدرس جاده خاوران، محله زمانآباد اعلام شد. سه ایستگاه آتشنشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.
او افزود: محل آتشسوزی دو باب سوله، هر کدام به وسعت بیش از ۲۰۰ متر مسقف و در مجاورت یکدیگر بود. این سولهها در زمینه تولید ساعت، بهویژه ساعتهای بزرگ دیواری فعالیت داشتند. علاوه بر لوازم اولیه ساعت، مقدار زیادی کارتن برای بستهبندی و نیز ظروف تینر و مواد مشابه در محل وجود داشت که دچار آتشسوزی شده بودند.
وی اضافه کرد: یکی از این سولهها کاملاً شعلهور بود. آتش به زیر سقفها سرایت کرده و بخشی از سوله مجاور را نیز دربر گرفته بود و در حال گسترش بود. آتشنشانان از چند طرف عملیات خود را آغاز کردند. حتی همکاران مجبور شدند بخشی از سقفهای شیروانی این سوله را شکاف دهند تا به تخلیه دود، ایمنسازی و اجرای بهتر عملیات آتشنشانی کمک شود.
به گفتهی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشت. در پایان، پس از خاموش شدن آتش، تخلیه دود و ایمنسازی، محل حادثه به مالکان تحویل داده شد و ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه عملیات به پایان رسید.