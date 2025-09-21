جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این حادثه، گفت: ساعت ۱۱:۳۲ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه آتش‌سوزی به آدرس جاده خاوران، محله زمان‌آباد اعلام شد. سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

او افزود: محل آتش‌سوزی دو باب سوله، هر کدام به وسعت بیش از ۲۰۰ متر مسقف و در مجاورت یکدیگر بود. این سوله‌ها در زمینه تولید ساعت، به‌ویژه ساعت‌های بزرگ دیواری فعالیت داشتند. علاوه بر لوازم اولیه ساعت، مقدار زیادی کارتن برای بسته‌بندی و نیز ظروف تینر و مواد مشابه در محل وجود داشت که دچار آتش‌سوزی شده بودند.

وی اضافه کرد: یکی از این سوله‌ها کاملاً شعله‌ور بود. آتش به زیر سقف‌ها سرایت کرده و بخشی از سوله مجاور را نیز دربر گرفته بود و در حال گسترش بود. آتش‌نشانان از چند طرف عملیات خود را آغاز کردند. حتی همکاران مجبور شدند بخشی از سقف‌های شیروانی این سوله را شکاف دهند تا به تخلیه دود، ایمن‌سازی و اجرای بهتر عملیات آتش‌نشانی کمک شود.

به گفته‌ی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشت. در پایان، پس از خاموش شدن آتش، تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل حادثه به مالکان تحویل داده شد و ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه عملیات به پایان رسید.

انتهای پیام/