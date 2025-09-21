خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملکی خبر داد:

آتش‌سوزی در دو سوله ساعت‌سازی؛ خسارت مالی سنگین و بدون تلفات جانی

آتش‌سوزی در دو سوله ساعت‌سازی؛ خسارت مالی سنگین و بدون تلفات جانی
کد خبر : 1689300
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش سوزی در دو سوله تولید ساعت‌های دیواری در محله زمان‌آباد جاده خاوران خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشت.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این حادثه، گفت: ساعت ۱۱:۳۲ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه آتش‌سوزی به آدرس جاده خاوران، محله زمان‌آباد اعلام شد. سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. 

او افزود: محل آتش‌سوزی دو باب سوله، هر کدام به وسعت بیش از ۲۰۰ متر مسقف و در مجاورت یکدیگر بود. این سوله‌ها در زمینه تولید ساعت، به‌ویژه ساعت‌های بزرگ دیواری فعالیت داشتند. علاوه بر لوازم اولیه ساعت، مقدار زیادی کارتن برای بسته‌بندی و نیز ظروف تینر و مواد مشابه در محل وجود داشت که دچار آتش‌سوزی شده بودند. 

وی اضافه کرد: یکی از این سوله‌ها کاملاً شعله‌ور بود. آتش به زیر سقف‌ها سرایت کرده و بخشی از سوله مجاور را نیز دربر گرفته بود و در حال گسترش بود. آتش‌نشانان از چند طرف عملیات خود را آغاز کردند. حتی همکاران مجبور شدند بخشی از سقف‌های شیروانی این سوله را شکاف دهند تا به تخلیه دود، ایمن‌سازی و اجرای بهتر عملیات آتش‌نشانی کمک شود. 

به گفته‌ی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مورد مصدومیت نداشت، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشت. در پایان، پس از خاموش شدن آتش، تخلیه دود و ایمن‌سازی، محل حادثه به مالکان تحویل داده شد و ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه عملیات به پایان رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی