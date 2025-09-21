خبرگزاری کار ایران
انتخاب رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی در انتظار تصمیم هیئت امنا

کد خبر : 1689266
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها درباره ی مهمترین برنامه‌های این نهاد در سال تحصیلی جدید، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها درباره ی مهم ترین برنامه‌های این نهاد در  سال تحصیلی جدید، بیان کرد:  همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، مذهبی و سیاسی در دانشگاه‌های کشور آغاز خواهد شد. استقبال از دانشجویان نو ورود، برگزاری اردوهای ورودی و فعالیت کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی تا شانزدهم آذرماه فضای پرشور دانشگاه‌ها را شکل خواهد داد. 

وی افزود: استقبال از دانشجویان نوورود نخستین برنامه جدی نهاد است. دانشگاه‌ها علاوه بر برنامه‌های مستقل، با همراهی مجموعه‌هایی مانند حیات دانشجویی و تشکل‌ها، اردوهای ورودی و برنامه‌های متنوعی را برای دانشجویان جدید برگزار می‌کنند.

او  ادامه داد: از مهم‌ترین برنامه‌های امسال می‌توان به ازدواج دانشجویی در قالب طرح «همسفر تا بهشت» و اعزام زوج‌های دانشجو به مشهد مقدس و همچنین اعزام دانشجویان به زیارت  خانه خدا اشاره کرد. ثبت‌نام این طرح‌ها احتمالا از هفته دوم مهرماه آغاز می‌شود. 

او درباره انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی نیز، در حال حاضر سرپرستی این دانشگاه بر عهده دکتر رنجبر است و گزینه‌های مختلف برای ریاست دانشگاه در دست بررسی است. به محض رسیدن هیئت امنا به جمع‌بندی نهایی، نامزد منتخب برای اخذ رأی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد شد. 

