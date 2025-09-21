به گزارش ایلنا، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز در نخستین رویداد علمی و آموزشی کتاب «انسان و محیط زیست» در سالن شهدای محیط زیست، بیان داشت: اعتقاد داریم آموزش محیط زیست باید به‌صورت رسمی و غیررسمی از سنین و پایه‌های پایین در مدارس و در خانواده دنبال شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، اقدامات مهمی برای مدارس پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده که با همکاری وزارت آموزش و پرورش به‌طور جدی اجرا خواهد شد.

مدادی با اشاره به اسناد بالادستی مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش گفت: این اسناد ما را در حوزه آموزش محیط زیست مکلف کرده است. در همین راستا، ایجاد هنرستان‌های محیط‌بانی، اجرای طرح ملی «محیط‌یار»، پیاده‌سازی مدیریت سبز در مدارس، توانمندسازی محیط‌زیستی مدیران مدارس و مراقبین سلامت، تدوین درس ملی محیط زیست که ظرف یک سال آینده در شورای‌عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد شد، همچنین برگزاری اردوهای علمی و آموزشی ویژه دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: طرح ملی محیط‌یار را با جدیت دنبال کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که امسال چهار هزار نفر از مراقبین سلامت آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند تا پیام‌آور این طرح باشند. همچنین سه‌هزار و پانصد مدیر مدرسه نیز در تابستان امسال دوره‌های آموزشی محیط زیست را گذرانده‌اند.

رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان در ادامه گفت: با توجه به ناترازی‌های موجود، قرار است بحث مدیریت سبز در مدارس اجرایی شود. در این زمینه با جامعه خیرین مدرسه‌ساز نیز گفت‌وگو شده تا امکانات لازم برای اجرای این طرح فراهم گردد.

مدادی همچنین یادآور شد: کتاب «انسان و محیط زیست» در پایه یازدهم تدریس می‌شود که درباره آن انتقاداتی مطرح بوده است. ما به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر آموزش رسمی، نیاز به آموزش‌های غیررسمی نیز وجود دارد و بر همین اساس این همایش برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی خاطرنشان کرد: ۱۵ اسفند سال گذشته از این رویداد رونمایی شد و مقرر گردید در کنار آموزش درسی، طرح‌های نوآورانه و آموزش‌های میدانی نیز اجرا شود. در این رویداد ۶۳۵ نفر شرکت کردند که پس از داوری، نفرات برتر انتخاب و به مرحله ملی راه یافتند.

