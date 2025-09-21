به گزارش ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت با تأکید بر نقش قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران اظهارکرد: اگر این قرارگاه و همراهی‌ها، حمایت‌های مادی و معنوی و هماهنگی دستگاه‌ها توسط شهردار تهران نبود، قطعاً شرایط خوب امروز حاصل نمی‌شد.

وی با اشاره به همکاری همه دستگاه‌ها در قرارگاه اجتماعی افزود: شهردار تهران به‌ صورت ویژه در موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود کرد.

فرمانده انتظامی تهران با بیان اینکه معضل کودکان کار به شکل چشمگیری کاهش یافته است، اظهار کرد: در گذشته؛ در طول یک روز ۴ هزار کودک کار جمع‌آوری کردیم اما امروز اگر جست‌وجو کنیم ۵۰ نفر هم پیدا نمی‌کنیم.

وی با اشاره به ساماندهی معتادان متجاهر تصریح کرد: اکنون دیگر در پاتوق‌ها معتاد متجاهر وجود ندارد. دستگاه قضایی نیز تصمیم خوبی گرفته که ورود کرده و چند خانه که به‌عنوان پاتوق مواد مخدر استفاده می‌شد را مصادره کرده که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش شهر، محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع امروز مردم با آرامش خاطر بیشتری در برخی محلات تهران که در گذشته معضل‌های اجتماعی متعددی داشتند، زندگی می‌کنند. این موارد بخشی از دستاوردهای مهم قرارگاه اجتماعی است.

انتهای پیام/