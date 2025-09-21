خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خانه‌های پاتوق مواد مخدر مصادره شده‌اند

خانه‌های پاتوق مواد مخدر مصادره شده‌اند
کد خبر : 1689172
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: اگر قرارگاه اجتماعی و همراهی ویژه شهرداری تهران نبود، آرامش امروز محلات به دست نمی‌آمد.

به گزارش ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت با تأکید بر نقش قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران اظهارکرد: اگر این قرارگاه و همراهی‌ها، حمایت‌های مادی و معنوی و هماهنگی دستگاه‌ها توسط شهردار تهران نبود، قطعاً شرایط خوب امروز حاصل نمی‌شد.

وی با اشاره به همکاری همه دستگاه‌ها در قرارگاه اجتماعی افزود: شهردار تهران به‌ صورت ویژه در موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود کرد.

فرمانده انتظامی تهران با بیان اینکه معضل کودکان کار به شکل چشمگیری کاهش یافته است، اظهار کرد: در گذشته؛ در طول یک روز ۴ هزار کودک کار جمع‌آوری کردیم اما امروز اگر جست‌وجو کنیم ۵۰ نفر هم پیدا نمی‌کنیم.

وی با اشاره به ساماندهی معتادان متجاهر تصریح کرد: اکنون دیگر در پاتوق‌ها معتاد متجاهر وجود ندارد. دستگاه قضایی نیز تصمیم خوبی گرفته که ورود کرده و چند خانه که به‌عنوان پاتوق مواد مخدر استفاده می‌شد را مصادره کرده که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش شهر، محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع امروز مردم با آرامش خاطر بیشتری در برخی محلات تهران که در گذشته معضل‌های اجتماعی متعددی داشتند، زندگی می‌کنند. این موارد بخشی از دستاوردهای مهم قرارگاه اجتماعی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی