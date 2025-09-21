خانههای پاتوق مواد مخدر مصادره شدهاند
فرمانده انتظامی پایتخت گفت: اگر قرارگاه اجتماعی و همراهی ویژه شهرداری تهران نبود، آرامش امروز محلات به دست نمیآمد.
به گزارش ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی پایتخت با تأکید بر نقش قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران اظهارکرد: اگر این قرارگاه و همراهیها، حمایتهای مادی و معنوی و هماهنگی دستگاهها توسط شهردار تهران نبود، قطعاً شرایط خوب امروز حاصل نمیشد.
وی با اشاره به همکاری همه دستگاهها در قرارگاه اجتماعی افزود: شهردار تهران به صورت ویژه در موضوع آسیبهای اجتماعی ورود کرد.
فرمانده انتظامی تهران با بیان اینکه معضل کودکان کار به شکل چشمگیری کاهش یافته است، اظهار کرد: در گذشته؛ در طول یک روز ۴ هزار کودک کار جمعآوری کردیم اما امروز اگر جستوجو کنیم ۵۰ نفر هم پیدا نمیکنیم.
وی با اشاره به ساماندهی معتادان متجاهر تصریح کرد: اکنون دیگر در پاتوقها معتاد متجاهر وجود ندارد. دستگاه قضایی نیز تصمیم خوبی گرفته که ورود کرده و چند خانه که بهعنوان پاتوق مواد مخدر استفاده میشد را مصادره کرده که به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش شهر، محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع امروز مردم با آرامش خاطر بیشتری در برخی محلات تهران که در گذشته معضلهای اجتماعی متعددی داشتند، زندگی میکنند. این موارد بخشی از دستاوردهای مهم قرارگاه اجتماعی است.