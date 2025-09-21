خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا در مهرماه

حذف سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا در مهرماه
کد خبر : 1689148
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از حذف سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا طی مهرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: هشتاد و ششمین جلسه شورای ترافیک تهران با حضور شهردار پایتخت و اعضای شورای شهر تشکیل شد. در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح شد که بخشی مربوط به بحث مدیریت ترافیک مهرماه بود. با توجه به اینکه جلسات و کمیته‌های مختلفی تشکیل شده بود، جدیدترین خروجی کمیته‌ها و کارگروه‌ها در قالب ۳ موضوع مطرح شد.

وی ادامه داد: موضوع نخست بحث حذف سهمیه تردد رایگان در طرح کاهش آلودگی هوا بود. مطابق مصوبات قبلی، هر خودروی ۲۰ روز در هر فصل سهمیه تردد رایگان در محدوده طرح آلودگی هوا دارد اما با توجه به ازدحام ترافیکی مهرماه قرار بر شد که این موضوع در ۲۰ روز در مهرماه قابل استفاده نباشد و در آبان و آذر استفاده شود. این تصمیم کمک شایانی به کاهش ازدحام و ترافیک معابر شهر در روزهای آغاز سال تحصیلی جدید می‌کند. به این ترتیب شهروندان باید مطلع باشند که این سهمیه رایگان را صرفاً در آبان و آذرماه می‌توانند استفاده کنند.

هرمزی با بیان اینکه موضوع دوم بحث مدیریت پخش کالا بود که تمامی کامیون‌ها، کامیونت‌ها و وانت بارهایی که کار توزیع و پخش بار و کالا را در تهران عهده دار هستند در دو هفته ابتدایی مهر ماه اجازه تردد در معابر از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ صبح را نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: یعنی اگر قرار باشد پخش کالایی صورت بگیرد باید یا قبل از ۶ صبح باشد یا بعد از ۱۰ صبح و پلیس با مواردی که رعایت نشده باشد حتماً برخورد می‌کند. در مبادی ورودی شهر نیز پلیس مستقر است و از ورود ناوگانی که بخواهد در ساعات صبح به شهر وارد شود، جلوگیری می‌کند.

معاون شهردار تهران ادامه داد: موضوع سوم که مصوب شد بحث ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در محدوده نمایشگاه بین‌المللی در دو هفته اول مهرماه بود که مصوب و مقرر شد که شهردار تهران در جلسه هیئت دولت این موضوع را مطرح کند تا تولید سفری هم که در اثر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در شهر تهران ایجاد می‌شود، حذف شود و انطباق ترددی با افزایش سفرهای تحصیلی در مهرماه صورت نگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی