بازگشت ساعت فعالیت مترو تهران به روال عادی از اول مهرماه
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: همزمان با بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت قبل، زمان آغاز خدماترسانی مترو تهران و حومه نیز از روز سهشنبه یکم مهرماه تغییر میکند.
به گزارش ایلنا، هادی زند با اشاره به پایان تغییرات موقت در برنامه کاری ادارات گفت: از روز سهشنبه یکم مهرماه، فعالیت مترو تهران در تمامی خطوط هفتگانه همانند گذشته از ساعت ۵:۳۰ بامداد آغاز و حرکت آخرین قطارها از مبادی خطوط رأس ساعت ۲۲ خواهد بود.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در پایان بیان کرد: سرویسدهی در خطوط حومهای پرند و هشتگرد طبق برنامه زمانبندی قبلی و بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت تا یکم مهرماه، به دلیل تغییر ساعات کاری ادارات، خدماترسانی مترو در روزهای اداری یک ساعت زودتر و از ساعت ۴:۳۰ بامداد آغاز میشد.