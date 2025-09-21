خبرگزاری کار ایران
شکارچی حرفه‌ای دستگیر شد

شکارچی حرفه‌ای دستگیر شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از دستگیری یکی از بزرگ‌ترین شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده ورجین خبر داد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، امامعلی یگان زاده با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با دریافت گزارش‌های مردمی، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به شکار سه رأس میش وحشی، گونه‌ای حمایت شده کرده بود.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر نشان داد متهم از شکارچیان سابقه دار است که طی هفته‌های گذشته نیز ۱۲ رأس میش و قوچ وحشی را در همین منطقه شکار کرده بود و به همین منظور، با اخذ مجوز قضائی و همکاری پلیس لواسانات، مخفیگاه وی در شهرستان شمیرانات مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: در این بازرسی لاشه سه رأس میش وحشی و یک دوربین چشمی شکاری کشف و ضبط شد و متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به کلانتری تحویل داده شد.

یگان زاده تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش نیازمند مشارکت مردم و گزارش به موقع تخلفات است و اداره حفاظت محیط زیست با جدیت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

