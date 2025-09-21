پیام فراجا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
فرماندهی انتظامی کشور در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس؛ در پیام فراجا به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:
دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسههای عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاورمردیهای آن در تاریخ شکوهمند این دیار، به یادگار خواهد ماند؛ زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیماند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدّسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقاء بود.
ضمن عرض تبریک این ایام فرخنده به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی، با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت، عهد میبندیم که همچون رزمندگان دیروز، در برابر هر تهدیدی، تا پای جان بایستیم و پرچم اقتدار و امنیت این سرزمین را برافراشته نگاه داریم.
والعاقبه للمتقین