تامین امنیت دانش‌آموزان در صدر اولویت‌های پلیس

مدیر کل آموزش همگانی فراجا با بیان این که نکات کلیدی و اولیه را به دانش‌آموزانمان برای دور ماندن از هر گونه خطر و حادثه‌ای بیاموزیم، تاکید کرد: حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند لازمه شادابی و پیشرفت و آبادانی ایران زمین، وظیفه‌ای عظیم و ارزشمند است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اولادی  با تاکید بر این که تامین امنیت دانش‌آموزان همواره در صدر اولویت‌های پلیس قرار دارد گفت: اکنون که سال تحصیلی آغاز شده فرزندان عزیز ما بایستی نکات ساده و در عین حال مهم و ویژه‌ای را مد نظر داشته باشند تا از هر گونه گزندی در امان بمانند. 

وی با بیان این که نبایستی هیچ گونه فاصله‌ای بین پلیس و دانش‌آموز احساس شود چرا که همه آن‌ها فرزندان عزیز و مُکرَم ما محسوب می‌شوند، افزود: همراهی با پلیس بسیاری از خطرات را از این عزیزان دور می‌کند. 

به گفته وی کودکان و دانش‌آموزانمان همواره در معرض آسیب قرار دارند اما با آموزش‌های مدون و مداوم، هر گونه تهدید و آسیبی به کمترین حالت خود می‌رسد. 

اولادی با اشاره به سه ضلع خانواده، نظام آموزش و پرورش و پلیس که بر بسترهای تولید و افزایش امنیت دانش‌آموزان در ابعاد مختلف پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی، موثر هستند، گفت: همکاری این سه نهاد و سازمان با یکدیگر نتایج خرسندسازی در پی دارد. 

وی در ادامه به برخی از نکاتی که همزمان با بازگشایی مدارس بایستی به آن توجه ویژه شود افزود: رعایت مسائل و نکات ایمنی در حوزه حمل و نقل از خودروی شخصی و عمومی گرفته تا سرویس مدارس و تردد در معابر مختلف، باعث میشود تا انواع تصادم و تصادف به حداقل برسد. 

اولادی تصریح کرد: همگام نشدن با افراد ناشناس، حفظ انضباط و وقت‌شناسی برای رفت و آمد به منزل و مدرسه، نگرفتن هیچ نوع ماده خوراکی و وسیله از غیر، حفظ بودن شماره تماس برای مواقع خطر و ضرور، از جمله موارد دیگری است که لازم است دانش‌آموزان مد نظر قرار دهند. 

مدیر کل آموزش همگانی خاطر نشان کرد: مهمتر از همه اینکه قدرت «نه گفتن» را به فرزندان و دانش‌آموزانمان بیاموزیم که همین یک کلمه راه را بر هر نوع اتفاقات ناگوار، بزه و جرم، سد خواهد کرد؛ عزیزانمان بدانند که نبایستی در مقابل غریبه‌ها و یا حتی دوستان و آشنایانی که از آن‌ها درخواست نامتعارف و تقاضای نامعقول دارند دچار رودربایستی و شرم حضور شوند. 

وی گفت: همین نکات به ظاهر کوچک در پیشگیری از آسیب‌پذیری دانش‌آموزان در برابر انواع تهدیدها و سلامتی جسم و روح بسیار موثر و مفید فایده است. 

این مقام انتظامی با بیان اینکه مربیان و افسران آموزش دیده‌ی آموزش همگانی آمادگی حضور و ارائه مباحث مختلف انتظامی و مراقبتی را در مدارس به دانش‌آموزان دارند، گفت: البته که ما از فضای مجازی غافل نمانده و به صورت روزانه محتوای آموزشهای همگانی که منتج به تامین امنیت و انتظام جامعه به ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان می‌شود را در بستر شاد منتشر می‌نماییم. 

به گزارش پلیس، وی یادآور شد: از هر گونه انتقاد و پیشنهادی در این حوزه استقبال نموده و همواره در کنار عزیزان دانش‌آموز هستیم.

