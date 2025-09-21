خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاتل فراری ۲۹ ساله

دستگیری قاتل فراری ۲۹ ساله
رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل فراری ۲۹ساله توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در کمتر از ۱۲ ساعت، خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ کارآگاه "علی کرمی" در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: پس از وقوع یک فقره درگیری در یکی از محله های شهر کرمانشاه که منجر به قتل جوانی 21 ساله با سلاح گرم شده بود، رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس آگاهی استان  قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی کرمانشاه برای شناسایی و دستگیری قاتل ادامه داشت و در نهایت در کمتر از 12 ساعت مخفیگاه وی را در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه، شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اعزام تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به مخفیگاه وی، در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری قاتل 29 ساله اقدام شد.

وی با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی استان، افزود: این فرد در بازجویی ها، ضمن اعتراف به ارتکاب قتل، انگیزه خود را  اختلافات قبلی با  مقتول عنوان کرد.

سرهنگ کرمی در پایان از تشکیل پرونده ای در این خصوص و معرفی قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

انتهای پیام/
