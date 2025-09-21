مرگ کارگر ۴۵ ساله بر اثر برق گرفتگی
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از جان باختن کارگر ۴۵ساله یک دامداری بر اثر برق گرفتگی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" علی زرینی" گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر برق گرفتگی کارگری در یکی از واحدهای دامداری، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد، کارگری تقریبا 45 ساله حین کار به علت نامعلومی دچار برق گرفتگی شده و بر اثر شدت جراحات وارده در محل کار خود، جان باخته است.
فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی حین انجام کار از وقوع حوادث تلخ این چنینی پیشگیری کنند.