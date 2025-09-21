خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ کارگر ۴۵ ساله بر اثر برق گرفتگی

مرگ کارگر ۴۵ ساله بر اثر برق گرفتگی
کد خبر : 1689079
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از جان باختن کارگر ۴۵ساله یک دامداری بر اثر برق گرفتگی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ" علی زرینی" گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر برق گرفتگی کارگری در یکی از واحدهای دامداری، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، کارگری تقریبا 45  ساله حین کار به علت نامعلومی دچار برق گرفتگی شده و بر اثر شدت جراحات وارده در محل کار خود، جان باخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی حین انجام کار از وقوع حوادث تلخ این چنینی پیشگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی