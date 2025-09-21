مرگ کارگر ۴۵ ساله بر اثر برق گرفتگی

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، کارگری تقریبا 45 ساله حین کار به علت نامعلومی دچار برق گرفتگی شده و بر اثر شدت جراحات وارده در محل کار خود، جان باخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی حین انجام کار از وقوع حوادث تلخ این چنینی پیشگیری کنند.