آماده‌سازی بیمارستان ۲۰ تختخوابی هلال‌احمر در نایروبی

مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر از اتمام عملیات بازآفرینی و تجهیز بیمارستان پارکرود در نایروبی خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیمارستان پارکرود در نایروبی، مرکز سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر ایران در کشور کنیا، پس از بازآفرینی و تجهیز کامل فضاهای درمانی، آماده خدمت‌رسانی به مردم این کشور شد و به یکی از مراکز شاخص سلامت هلال‌احمر ایران در قاره آفریقا تبدیل شده است. 

حسن محمودی، مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر، با اعلام این خبر گفت: این بیمارستان ۲۰ تختخوابی با حمایت‌های ریاست جمعیت و همراهی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی و سایر بخش‌های پشتیبان، امروز جایگاه ویژه‌ای در شبکه سلامت آفریقا یافته است. آغاز فعالیت آزمایشی بیمارستان از ۲۹ شهریور با راه‌اندازی بخش زایشگاه، اتاق عمل و کلینیک‌های تخصصی، نشان‌دهنده عزم جمعیت برای ارتقای خدمات درمانی فراتر از مرزهاست. 

وی افزود: در این پروژه علاوه بر بازآفرینی کامل ساختمان و افزایش زیربنا به ۱۲۰۰ متر مربع در سه طبقه، دو اتاق عمل جراحی، واحد رادیولوژی، کلینیک دندانپزشکی مجهز، داروخانه، اتاق‌های خصوصی بیماران و مرکز همودیالیز با ۱۲ دستگاه راه‌اندازی شده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر،  به گفته دکتر محمودی، راه‌اندازی این بیمارستان علاوه بر ارتقای خدمات بهداشتی، جایگاه بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر ایران را در عرصه دیپلماسی سلامت تقویت می‌کند و می‌تواند الگویی موفق برای حضور مؤثر در حوزه سلامت جهانی باشد.

