خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی

رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی
کد خبر : 1689020
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از خلع ید ۲۱ هزار و ۳۹۷ هکتار از اراضی ملی از چنگال متصرفین و بازگشت آن به بیت المال توسط یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در ۵ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «رضا بنی اسدی فر» با اعلام این خبر افزود: در بازه زمانی اول فروردین تا اول شهریور ماه سال جاری در راستای صیانت از اراضی ملی، ۱۲ هزار و ۹۵۹ فقره پرونده قضائی تشکیل و در همین ارتباط، دو هزار ۹۹۵ نفر از مجرمین، متعرضین و زمین خواران دستگیر و با تکمیل پرونده، تحویل مقام قضائی شده‌اند و تعداد یک هزار و ۷۳۳ دستگاه خودرو و ۳۶۸ دستگاه از انواع تجهیزات قطع و تبدیل چوب و تعدی به منابع طبیعی توقیف شد. 

وی با اشاره به جدی بودن عزم نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در پاسداری از این منابع خداداد و ملی گفت: در همین مدت و طی یک رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، از تصرف دو هزار و ۱۸۳ هکتار اراضی ملی پیشگیری و رفع تصرف شده است. 

این مقام ارشد انتظامی افزود: در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی با قاطعیت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سطح کشور، شاهد کاهش ۱۹ درصدی مساحت تخریب و تصرف اراضی نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته بودیم. 

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در موضوع قاچاق چوب و کشفیات تصریح کرد: در همین بازه زمانی، طی دو هزار و ۳۳۸ فقره پرونده تشکیل شده، دو هزار و ۴۳۷ مترمکعب چوب، مقدار دو هزار و ۶۳۳ استر هیزم کشف و قریب به ۷۸ تن زغال غیرمجاز کشف و ضبط شد. 

وی در خصوص اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت منابع طبیعی که به موضوع قطع درخت، درختچه و نیز ماده ۴۳ این قانون که به بوته کنی عرصه‌های ملی دلالت دارد گفت: در مورد ماده ۴۲ با تشدید اقدامات عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی در کل کشور شاهد کاهش ۲۸ درصدی در قطع درخت و درختچه و رسیدن این آمار از ۲۳ هزار و ۸۱۹ اصله در مدت مشابه پارسال به ۱۷ هزار و ۱۰۲ اصله در امسال و همچنین با کاهش ۵۵ درصدی تعداد بوته‌های کنده شده مواجه بوده‌ایم. 

به گزارش پلیس، سردار بنی اسدی فرد در پایان از اهمیت و نقش موثر یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ماموریت معنوی و ارزشمند حفاظت از محیط زیست نه تنها حفظ منابع طبیعی، بلکه نگهداری از سلامت، آرامش و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعد است و محیط زیست خانه مشترک بین ما و همه موجودات زنده است، جایی که بدون آن زندگی به معنای واقعی ممکن نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی