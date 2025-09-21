در جمع خبرنگاران صورت گرفت:
واکنش چمران به عملکرد شهرداری تهران؛ به این سؤال پاسخ نمیدهم!
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز از مدیرعامل سابق سازمان بوستانها تقدیر خواهد شد، گفت: شورا وظیفه دارد که یکی از خادمان قدیمی و پرتلاش خود را مورد تقدیر قرار دهد و این اقدام در جلسه امروز انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارشات حسابرسی مجموعههای مختلف شهرداری تهران بررسی میشود، اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی، امیدواریم بتوانیم به جایگاه علمی که برای خود ترسیم کردهایم دست پیدا کنیم و رشد بیشتری نسبت به قبل داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز از مدیرعامل سابق سازمان بوستانها تقدیر خواهد شد، خاطرنشان کرد: شورا وظیفه دارد که یکی از خادمان قدیمی و پرتلاش خود را مورد تقدیر قرار دهد و این اقدام در جلسه امروز انجام خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جابجایی مدیران شهرداری با مخالفت و موافقت شورا نیست، یادآور شد: جابجاییها از اختیارات شهردار است و بعد از ۴۰ سال چنین تصمیمی گرفته شد. آنچه برای ما مهم بود این بود که آقای مختاری با تمام توان تلاش کرد و این برای ما قابل ستایش است.
وی درخصوص اظهارات معاون وزیر کار برای به کارگیری نیروهای اتباع هم یادآور شد: شهرداری باید بر اساس قانون از اتباع استفاده کند. افراد اگر به صورت قانونی فعالیت کنند مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد شد. کسی که وارد کشوری میشود، چه شهروند باشد چه نباشد، باید تحت شرایطی خاص و قانونی فعالیت کند. ضوابط شهرداری نیز همان ضوابط دولت است.
چمران در مورد واردات تراموا نیز گفت: هنوز شورا هیچ نظر رسمی در این مورد نداده و هیچ گزارش رسمی هم به دست ما نرسیده است. اگر گزارش به ما برسد بازدیدهای خود را انجام خواهیم داد و نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه از عملکرد شهردار تهران رضایت دارید یا خیر، تأکید کرد: بنده به این سؤال پاسخ نمیدهم. اجازه دهید مسئولان کار خود را کنند. به دنبال تضاد و تقابل نباشید.
چمران در صحن شورا گفت: با وجود اینکه اتوبوسها چندان در آلودگی هوای تهران اثرگذار نیستند و تعداد اتوبوسهای فعلی هم کافی نیست اما اگر ذرهای هم به کاستن آلودگی هوای تهران کمک کنیم، ارزش دارد.
به گزارش شهر، وی ادامه داد: قرار بود اتوبوسهای دو کابین نیز مهرماه به تهران برسد اما متأسفانه در کشور با مشکلات اداری روبه رو هستیم و با وجود اینکه این اتوبوسها حمل شده به خطوط تهران نرسیده است. امیدواریم بسته بعدی اتوبوسهای برقی نیز وارد شود.