تشکیل پرونده قضایی برای تخریب و نوسازی ساختمان آلومینیوم
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری فعلاً تشکیل پرونده قضایی برای تخریب و نوسازی ساختمان آلومینیوم را انجام داده اما باید مالک هرچه سریع‌تر نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کند.

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آتش سوزی در ساختمان آلومینیوم، اظهار کرد: با حضور به موقع آتش نشانان اطفای حریق به موقع انجام شد و حادثه جدی رخ نداد. 

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه شورا و برنامه چهارساله چهارم شهرداری ملزم به تعیین تکلیف ساختمان‌های بحرانی شد. خوشبختانه این ساختمان با توجه به اینکه برخی تمهیدات را انجام داده بود، از لیست بحرانی خارج شده بود اما همچنان پرخطر است و همین تمهیدات باعث شد بحران ایجاد نشود. 

بابایی با بیان اینکه اجرای سیستم اعلام و وجود آتش نشانان مقیم باعث شد که در زمان آتش سوزی، حریق کنترل شود، خاطرنشان کرد: سیستم اطفا در حال نصب و در مراحل انتهایی است اما با توجه به قدمت آن، از لحاظ ارزیابی لرزه‌ای در رده‌بندی d قرار گرفته و باید تخریب و نوسازی شود. 

رئیس کمیته ایمنی شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری فعلاً تشکیل پرونده قضایی برای تخریب و نوسازی را انجام داده اما باید مالک هرچه سریعتر نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کند. امیدواریم شهرداری بیش از پیش پیگیر رفع خطر ساختمان‌های ناایمن باشد. 

به گزارش شهر، وی با اعلام اینکه تعداد ساختمان‌های بحرانی نیز نصف شده است، یادآور شد: بیش از دو هزار ساختمان پرخطر از لیست این ساختمان‌ها خارج شده و امیدواریم این روند ادامه یابد.

