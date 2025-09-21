خبرگزاری کار ایران
حریق در خیابان جمهوری تلفات جانی نداشت

حریق در خیابان جمهوری تلفات جانی نداشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اعلام حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری گفت: این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک ساختمان تجاری به آدرس خیابان جمهوری به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و نیروهای آتش نشان در اسرع وقت به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در طبقه هفتم یک مجتمع تجاری در یک مغازه ۱۵ متری تعمیر لوازم خانگی آغاز شده و به طبقات بالایی سرایت کرده بود. خوشبختانه حریق به موقع اطفاشد.

