پیش بینی وضعیت آب و هوای کشور تا سه روز آینده

به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به‌ویژه نیمه شمالی این استان‌ها، همچنین در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استان‌های زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما خواهیم داشت.

این وضعیت سه شنبه در استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران و چهارشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی تداوم دارد.

در دو روز آینده در ارتفاعات شمال غرب بارش برف دور از انتظار نیست.

همچنین طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می شود.

طی دو روز آینده دریای خزر و امروز و روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.