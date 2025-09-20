انهدام باند سارقان خودروهای لوکس

به گزارش ایلنا، سردار "حمید هداوند" در خصوص این خبر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهر کرج، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیس آگاهی حکایت از این داشت که سارقان در گروه‌های 4 و 5 نفره خودروهای پارک شده در کنار خیابان را شناسایی و به صورت کاملاً جسورانه با شکستن شیشه آنها، خودرو را خلاص و بوکسل می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی رد پای 6 نفر از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای در این پرونده‌ مشاهده و با رد زنی مخفیگاه آنها در چندین استان، همه آنها در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه سارقان در تحقیقات تکمیلی تاکنون به سرقت 35 خودرو اعتراف کرده اند، گفت: این افراد پس از سرقت خودروها آنها را سند نمره کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند که ارزش خودروهای به سرقت رفته توسط این باند بیش از 100 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

سردار هداوند در ادامه با اشاره به کشف تجهیزات حرفه ای مربوط به سرقت خودروهای خارجی از مخفیگاه متهمان، گفت: تاکنون 16 نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شده اند و تلاش برای شناسایی سایرین ادامه دارد.

وی در پایان از معرفی متهمان به مراجع قضائی خبر داد و گفت: شهروندان عزیز باید توجه داشته باشند که نباید خودروهای خود را در مناطق خلوت و کم تردد پارک کنند.