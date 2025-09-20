خبرگزاری کار ایران
مدیر اورژانس استان تهران اعلام کرد:

بیش از هزار تماس مزاحم با اورژانس تهران در هفته‌ اخیر

بیش از هزار تماس مزاحم با اورژانس تهران در هفته‌ اخیر
کد خبر : 1688673
مدیر اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۵۶ هزار تماس با مرکز دیسپچ برقرار شد که ۳.۴ درصد آنها مزاحمت تلفنی بوده است.

به گزارش ایلنا،  محمد اسماعیل توکلی در این خصوص گفت: در هفته گذشته (۲۲ الی ۲۸ شهریورماه) مجموع ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد. در پی این مأموریت‌ها ۵۹۷۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰ هزار و ۸۶۹ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.
 
رئیس اورژانس استان تهران افزود: در این مدت ۵۶ هزار و ۵۳۰ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۹۲۱ تماس مزاحم (معادل ۳.۴ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.
 
وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۷۳۰ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۴ درصد از کل ماموریتها) و ۱۹۶۷۰ (۸۰.۶ درصد از کل ماموریتها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.
 
توکلی در پایان گفت: اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.
انتهای پیام/
