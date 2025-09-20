اعلام فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴ میبایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.
به گزارش ایلنا، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۴دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.