خبرگزاری کار ایران
توسعه همکاری‌های ایران و چین؛ فرصت تازه برای تولید و صادرات تجهیزات پزشکی
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: عضویت ایران در پیمان شانگهای و توافقات با اتحادیه اوراسیا فرصت‌های جدیدی برای همکاری بین المللی در بخش سلامت ایجاد کرده و مسیر صادرات محصولات ایرانی را هموار می‌کند.

به گزارش ایلنا، سعیدرضا شاهمرادی توضیح داد: مذاکرات با طرف چینی بر تولید مشترک تجهیزات پزشکی، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته داخل کشور، تأمین مواد اولیه و ایجاد خطوط اعتباری برای خرید تجهیزات دارای استانداردهای جهانی متمرکز است. 

وی افزود: این همکاری‌ها می‌تواند اثرات مثبتی مانند ارتقای فناوری تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی ارزی به همراه داشته باشد و مسیر صادرات تجهیزات پزشکی را نیز هموار کند. 

شاهمرادی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهره مندی مستقیم مردم از خدمات بهتر، زمینه توسعه دانش فنی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را نیز فراهم می‌کند. 

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان گفت: با ادامه مذاکرات و اجرای این پروژه ها، همکاری‌های ایران و چین در بخش سلامت می‌تواند به یک الگوی موفق برای توسعه فناوری و تولید مشترک تجهیزات پزشکی تبدیل شود.

