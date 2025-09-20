در جلسه شورای هماهنگی ترافیک مطرح شد؛
ضرورت هماهنگی نهادها برای آغاز بدون مشکل سال تحصیلی/ برخورد با سرویسهای غیرمجاز مدارس از نیمه مهر
فرماندار تهران در جلسه شورای هماهنگی ترافیک با تأکید بر ضرورت آمادهسازی ۴۵۰۰ مدرسه، خواستار همکاری همهجانبه نهادها برای آغاز بیدغدغه سال تحصیلی شد.
به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال، فرماندار تهران صبح امروز (۲۹ شهریور) در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان تهران با محوریت طرح استقبال از مهر، اظهار کرد: با شروع مدرسهها، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز به کلاسها بازمیگردند و ۵۶ هزار معلم نیز در این مراکز آموزشی فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: آمادهسازی ۴۵۰۰ مدرسه، کار آسانی نیست و آینده کشور به تعلیم و تربیت این دانشآموزان وابسته است. بنابراین، تمامی نهادها باید تلاش کنند فضایی فراهم شود که امور آموزشی بدون هیچ نگرانی و مشکلی پیش برود.
او ادامه داد: باید نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و برای رفع آنها در سال آینده برنامهریزی کنیم. شهرداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها موظف هستند شرایطی را فراهم کنند که دانشآموزان در آرامش به تحصیل بپردازند.
وی اضافه کرد: همچنین، کمک به رفع نواقص ایمنی در مدارس، تنظیم ساعات کاری به صورت شناور، ساماندهی سرویسهای مدارس، اجرای قوانین مرتبط و کاهش ترافیک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی از اولویتهای مهم در این زمینه است.
در ادامه نشست، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، نرخهای جدید سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید را اعلام کرد و گفت: هزینه سالانه سرویس مدارس ابتدایی، بسته به مسیر رفتوبرگشت و شرایط مختلف، حداقل ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان و حداکثر ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان تعیین شده است.
وی اشاره کرد: مبلغ نرخ کرایه ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است. اما از طرفی ضریب ترافیک که در سال گذشته ۲۵ درصد بود، امسال به ۱۵ درصد کاهش یافته و در برخی مناطق نیز بهطور کامل حذف شده است. این نرخها با هدف حمایت از رانندگان و در عین حال رعایت حال خانوادهها، به صورت متعادل و کارشناسیشده تعیین شدهاند.
او اظهار داشت که تاکنون تقریباً ۲۲ هزار و ۷۰۰ دانشآموز در مدارس عادی و همچنین ۳ هزار و ۴۱۰ نفر در مدارس استثنایی مشمول خدمات سرویس مدارس هستند. در خصوص مدارس استثنایی نیز هیچگونه مشکلی وجود ندارد و تمامی خدمات بدون دریافت هزینه از والدین ارائه خواهد شد.
به گفتهی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، لیست شرکتهای مجاز ارائهدهنده سرویس مدارس به طور رسمی به نماینده آموزش و پرورش، اعلام شده تا به اطلاع مدیران مدارس برسد. قراردادهای استاندارد و تأیید شده از سوی شهرداری نیز در اختیار والدین قرار خواهد گرفت.
مالکی در پایان از آغاز طرح ویژه نظارت و مقابله با سرویسهای غیرمجاز خبر داد و گفت: از نیمه دوم مهرماه با همکاری گشتهای نظارتی، فرآیند شناسایی و برخورد با خودروهای غیرمجاز آغاز میشود و تمایز این خودروها از ناوگان رسمی از طریق برچسبها و شناسههای مشخص به وضوح قابل تشخیص خواهد بود.
یحیی صادقی جهانی، معاون امور ترافیکی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، در پایان اظهار داشت: با توجه به اهمیت ایمنی در ایام بازگشایی مدارس، شهرداری تهران یک مرکز معاینه فنی را بهصورت اختصاصی برای سرویسهای مدارس در نظر گرفته است. همچنین در سایر مراکز معاینه فنی نیز این خدمات بهصورت فوری و بدون نیاز به دریافت نوبت ارائه خواهد شد.
به گفتهی او، هزینه استفاده از مترو و اتوبوس در هفته نخست مهرماه با ضریب صفر محاسبه میشود؛ اقدامی که با هدف کاهش بار ترافیکی و تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از حملونقل عمومی صورت گرفته است.