کشف داروی غیرمجاز در مرزهای سیستان و بلوچستان

وی افزود: مرزبانان پس از چندین شبانه ‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، در یک عملیات غافلگیرکننده و هوشمندانه توانستند، ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه خودرو، تعداد 126 هزار و 980 عدد انواع داروی غیر مجاز را کشف کنند.

سردار "شجاعی" در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده بنا بر اعلام کارشناسان 12 میلیارد و 660 میلیون ریال برآورد شده است خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزداران استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.