۱۴ مهر «روز تهران» نامگذاری شد

به گزارش ایلنا، این تصمیم با هدف گرامیداشت رویداد‌های تاریخی کلیدی در شکل‌گیری نظام مشروطه و تعیین رسمی تهران به عنوان پایتخت کشورمان اتخاذ شده و نویدبخش برنامه‌های فرهنگی برای برجسته‌سازی هویت تاریخی پایتخت است.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در این جلسه بر لزوم اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در سطح استان تأکید کرد و گفت: روز تهران فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری پایتخت است.

وی افزود: باید برنامه‌هایی مانند سمینار‌های تاریخی، نمایشگاه‌های عکس و تور‌های گردشگری برای بزرگداشت این روز در نظر گرفته شده و اطلاع رسانی شود.

دلیل اصلی این نام‌گذاری به رویداد‌های تاریخی سال ۱۲۸۵ بازمی‌گردد، در مردادماه همان سال، فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا و زمینه‌ساز تغییرات اساسی در ساختار سیاسی ایران شد.

سپس، در ۱۴ مهر ۱۲۸۵، اولین جلسه مجلس شورای ملی در کاخ گلستان و در حضور شاه قاجار تشکیل شد. این مجلس نخستین گام برای تدوین قانون اساسی ایران بود که در نهایت منجر به تصویب رسمی تهران به عنوان پایتخت قانونی کشور شد.

این رویداد‌ها نه تنها پایان استبداد قاجاری را نوید داد، بلکه پایه‌های دموکراسی نوین ایران را بنا نهاد.

