به گزارش ایلنا از شهر، آیین بهره‌برداری از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی و افتتاح ۲ ایستگاه شارژ برقی قورخانه و هنگام (فاز شمالی)، صبح امروز -شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴- در قالب یکصد و هشتاد و نهمین پویش امید و افتخار با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مهدی چمران رییس شورای ششم و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این مراسم اظهار کرد: مقدمات مسیر تغییر شرایط در شهر فراهم شده و مشکلی که مردم نسبت به آن گلایه داشتند و دارند یعنی آلودگی هوا و ترافیک مورد عنایت شورا قرار گرفت؛ بیشترین اعتبار برای این بخش گذاشته شد و امسال قریب به ۵۰ درصد اعتبار برای دو حوزه حمل و نقل و عمران است.

وی تصریح کرد: هدف گذاری جدی در توسعه ارائه خدماتی مانند مترو انجام شده است. تا آبان ماه کلیه خطوط ۷گانه تکمیل می‌شود؛ البته بخش توسعه ای خطوط همچنان ادامه دارد. آنچه به عنوان خطوط موجود بود، تکمیل شد و خطوط جدید نیز شروع شد.

زاکانی ادامه داد: شروع ۴ خط جدید و تکمیل خط ۴ و ۶ کمک می کند تا بستر خدمت در حوزه مترو گسترش پیدا کند. ۱۱۸۱ واگن در شهر به خدمت گرفته شده که وظیفه جدی ما بازسازی اینهاست. ۱۱۸۴ واگن نیز قرارداد بسته ایم که ۱۱۳ واگن آن ملی است که با توجه به ظرفیت های جهاد دانشگاهی، مپنا، شهرداری و بخش خصوصی ساخته می‌شود. ۸۵ درصد تولید داخل هستند. ۸ واگن در خطوط قرار دارد و ۱۴ واگن هفته آینده و مابقی آن به سرعت در مسیر تولید قرار گرفته است.

شهردار تهران با بیان اینکه از دولت شهید رئیسی به نیکی برای هموار کردن مسیر قرارداد واگن های چینی یاد می‌کنم؛ زیرا این موضوع ۶ سال بر زمین مانده بود، ادامه داد: ۱۰۷۱ واگن هم خارجی است که طی ۱۲ رام (۸۴ واگن) وارد می‌شود. به طوری که طبق قولی که داده اند، بناست نخستین رام بهمن ماه تحویل شهرداری بشود. مابقی به صورت جدا وارد کشور می شود و مونتاژ خواهد شد.

وی گفت: اگر تعداد اتوبوس ها را با ابتدای دوره مقایسه کنیم، ۱۸۸۰ اتوبوس در ابتدا تحویل داده شده بود که ۸۶۰ دستگاه شاغل شهری بود. اما امروز ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده و ۱۸۰۹ دستگاه اتوبوس جدید وارد خطوط شده است. قرارداد ۷۰۰۰ اتوبوس هم بسته شده است که عمده آن معطوف به قراردادهای داخلی است. ۲۹۰۰ دستگاه نیز خارجی است؛ ۴۰۰ دستگاه دو کابین و الباقی تک کابین. امیدواریم که تا نوروز سال آینده ۲۵۰۰ اتوبوس از محل قراردادهای داخلی تحویل داده شود.

زاکانی با بیان اینکه اتوبوس های خارجی نیز بناست تا نوروز سال آینده به کشور تحویل داده بشود؛ عنوان کرد: همکاری طرف چینی باعث شد که تولید اتوبوس ها را در داخل داشته باشیم و این خدمت را برای تهران و سایر شهرها توسعه بدهیم. تاکسی‌های برقی نیز در حال پلاک گذاری هستند. هفته آینده به تدریج تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی وارد خطوط می‌شوند.

شهردار تهران ادامه داد: این اقدامات پاسخی به مطالبه کاهش ترافیک و آلودگی هواست. امیدواریم این مسیری که وجود دارد را طوری دنبال کنیم که ظرفیت های حمل و نقل تهران ۲ برابر بشود که افقی بزرگ برای شهر است.

زاکانی با بیان اینکه روزانه ۴ میلیون نفر مسافر از شهرهای پیرامون وارد تهران می‌شوند، تاکید کرد: دو خط اکسپرس مترو را در نظر گرفتیم که از شمال شرق به جنوب غرب و از شمال غرب به جنوب شرق متصل می‌شوند. تامین منابع آن از طریق دولت انجام خواهد گرفت که کشیدن این خطوط ظرفیت بالایی را ایجاد می‌کند. این خطوط امکانی ایجاد می‌کند که شرایط رفت و آمد به تهران را تسهیل کنیم.

وی در پایان گفت: اگر شهدای ما عبارت «ما می‌توانیم» را برای ما آنگونه توصیف کردند که دشمن در هیچ جنگی به مقصود خود نرسید، این تفکر در هر نقطه از کشور می تواند منشا تحول باشد. امروز بیش از هر روزی نیازمند این هستیم که تفکر بسیجی و کار و خدمت برای مردم را در پیش بگیریم.

انتهای پیام/