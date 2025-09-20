کشف ۴۵۰ کیلو شیشه بعد از سه ماه کار اطلاعاتی

به گزارش ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی پلیس تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر با شلیک پلیس متوقف شده‌اند.

وی در ادامه اعلام کرد: بیش از ۷ و نیم تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران و سایر استان‌ها کشف شده است که می‌توانست باعث اعتیاد جوانان کشور شوند.

سردار محمدیان با اشاره به اینکه بعضی از افراد ماده مخدر گل را بدون اشکال می‌دانند، اعلام کرد: این ماده در ایران بیش از ۱۰ برابر مواد مخدر در سایر نقاط دنیا ماده توهم زا دارد و برای همین ماده مخدر در کشور ما به علت خطراتی که پس از توهم ایجاد می‌کند، ممنوع است و قطعا دارای‌ها سه و تبعات اجتماعی است.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ همچنین گفت: آخرین کشفیات مواد مخدر پلیس مبارزه با مواد مخدر بعد از ۳ ماه کار اطلاعاتی منجر به کشف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم شیشه شد. همچنین کشفیات ماده مخدر گل در یک ماه گذشته حدود یک تن بوده است.

سردار محمدیان در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بیش از دو میلیون قرص مخدر تحت عنوان قرص‌های آرامبخش و قرص‌های گیاهی لاغری کشف شده است که پس از آزمایش مشخص شده است دارای ماده مخدر شیشه هستند.

