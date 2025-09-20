خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار محمدیان خبر داد:

کشف ۴۵۰ کیلو شیشه بعد از سه ماه کار اطلاعاتی

کشف ۴۵۰ کیلو شیشه بعد از سه ماه کار اطلاعاتی
کد خبر : 1688549
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی انتظامی پلیس تهران گفت: آخرین کشفیات مواد مخدر پلیس مبارزه با مواد مخدر بعد از ۳ ماه کار اطلاعاتی منجر به کشف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم شیشه شد. همچنین کشفیات ماده مخدر گل در یک ماه گذشته حدود یک تن بوده است.

به گزارش ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی پلیس تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر با شلیک پلیس متوقف شده‌اند.

 
وی در ادامه اعلام کرد: بیش از ۷ و نیم تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران و سایر استان‌ها کشف شده است که می‌توانست باعث اعتیاد جوانان کشور شوند.
 
سردار محمدیان با اشاره به اینکه بعضی از افراد ماده مخدر گل را بدون اشکال می‌دانند، اعلام کرد: این ماده در ایران بیش از ۱۰ برابر مواد مخدر در سایر نقاط دنیا ماده توهم زا دارد و برای همین ماده مخدر در کشور ما به علت خطراتی که پس از توهم ایجاد می‌کند، ممنوع است و قطعا دارای‌ها سه و تبعات اجتماعی است.
 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ همچنین گفت: آخرین کشفیات مواد مخدر پلیس مبارزه با مواد مخدر بعد از ۳ ماه کار اطلاعاتی منجر به کشف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم شیشه شد. همچنین کشفیات ماده مخدر گل در یک ماه گذشته حدود یک تن بوده است.
 
سردار محمدیان در پایان ضمن هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بیش از دو میلیون قرص مخدر تحت عنوان قرص‌های آرامبخش و قرص‌های گیاهی لاغری کشف شده است که پس از آزمایش مشخص شده است دارای ماده مخدر شیشه هستند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی