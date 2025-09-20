خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش کلاهبرداری با خرید در صفحات فروشگاهی جعلی مجازی

افزایش کلاهبرداری با خرید در صفحات فروشگاهی جعلی مجازی
کد خبر : 1688478
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا، گفت: بر اساس پرونده‌های قضایی ارجاع شده به پلیس فتا و رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی کلاهبرداری خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از طریق صفحات فروشگاهی جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال افزایش است.

به گزارش  ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و آغاز فصل بازگشایی مدارس شاهد تبلیغات فریبنده کلاهبرداران سایبری از شرایط ایجاد شده در جهت فریب کاربران فضای مجازی و کلاهبرداری از آنان با ترفند‌های مختلف می‌باشیم.

این مقام انتظامی افزود: عمده ترفند مجرمان سایبری با توجه به شرایط پیش رو در کشور تبلیغات دورغین و فریبنده در صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی غیر بومی اینستاگرام نظیر تبلیغات فروش لوازم و التحریر، کیف و البسه و حتی رزرو سرویس مدارس و دریافت مبالغ کالا و خدمات که از این طریق از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
 
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا ضمن توصیه به هموطنان گرامی مبنی بر خرید و ثبت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز صرفا از سایت‌های فروشگاهی مجاز در کشور دارای نشان اعتماد کالا و خدمات و درگاه‌های بانکی مجاز، افزود: خرید و ثبت سفارش از فروشگاه‌های اینترنتی فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام متاسفانه ریسک بالایی دارد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی