مدیران خودرو
راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی

راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی
رئیس پلیس راهور فراجا از راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی خبر داد که به زودی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و امکان اطمینان از اصالت و صحت اطلاعات وسایل نقلیه را هنگام خرید اینترنتی فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی با اشاره به آماده‌سازی سکوی جامع خدمات خودرویی اعلام کرد: این سامانه به‌ زودی برای استفاده عموم در دسترس قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: پلیس در قالب این پلتفرم، طرح جامعی را دنبال می‌کند تا شهروندان هنگام خرید اینترنتی وسایل نقلیه بتوانند به صحت و اصالت اطلاعات درج‌ شده اطمینان حاصل کنند و از کم‌ و کیف تبلیغات و اطلاعات مربوطه مطلع شوند.

به گزارش شهر، سردار حسینی درباره هدف این پلتفرم توضیح داد: هدف از ایجاد این سکوی خدمات خودرویی، فراهم کردن بستری امن و شفاف برای همه مردم است تا در خریدهای اینترنتی، به‌ ویژه در حوزه وسایل نقلیه، بتوانند استعلام‌ها و بررسی‌های لازم را به راحتی انجام دهند.

وی تاکید کرد: این پلتفرم، بخشی از تلاش‌های پلیس راهور برای افزایش امنیت معاملات خودرو و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای آنلاین است.

