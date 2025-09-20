فراخوان جذب ۱۰ هزار پاکبان ایرانی توسط شهرداری تهران

به گزارش ایلنا، رضا ناصری‌سرای مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران اظهار کرد: ثبت‌نام و به‌کارگیری نیروهای خدمات‌شهری در تهران در پی کاهش بخشی از نیروهای اتباع شاغل در شرکت‌های پیمانکاری و با رویکرد حمایت از اشتغال پایدار داخلی انجام می‌شود.

وی درخصوص نحوه ثبت‌نام و به‌کارگیری نیروهای خدمات‌شهری بیان کرد: ثبت‌نام متقاضیان به‌صورت کاملاً رایگان و از طریق سامانه workers. tehran. ir انجام می‌شود. پس از تکمیل اطلاعات، شرکت‌های پیمانکاری با داوطلبان تماس خواهند گرفت. پیامک‌های مربوط به این فرایند صرفاً از سرشماره «۱۳۷۰۰۰۰۰» ارسال می‌شود تا متقاضیان از اصالت آن اطمینان داشته باشند.

ناصری‌سرای در ادامه به شرایط متقاضیان برای ثبت‌نام پرداخت و گفت: شرایط عمومی برای متقاضیان شامل داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، کارت ملی معتبر، سن بالای ۱۸ سال، سلامت جسمی و توانایی انجام فعالیت‌های میدانی است. نیروهای پذیرفته‌شده در حوزه‌هایی مانند رفت‌وروب معابر، جمع‌آوری پسماند و خدمات فضای سبز از جمله باغبانی و آبیاری به‌کار گرفته خواهند شد.

وی یادآور شد: برای این نیروها حقوقی در بازه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و علاوه بر مزایای شغلی و بیمه تأمین اجتماعی، محل اسکان نیز برای افراد غیربومی فراهم خواهد شد.

به گفته ناصری‌سرای، ثبت‌نام تا پایان مهرماه ادامه دارد و فرایند بررسی و به‌کارگیری داوطلبان حداکثر تا نیمه آبان‌ماه انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد، اجرای این طرح ضمن ارتقای کیفیت خدمات شهری، فرصت‌های شغلی مطمئن و مناسبی برای هموطنان فراهم کند و به بهبود آراستگی و وضعیت فضای سبز و نظافت شهر تهران بیانجامد.

