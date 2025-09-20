به گزارش ایلنا، دانشگاه آزاد اعلام کرد: داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که متقاضی تحصیل در این دانشگاه هستند (به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند تا ساعت ۲۴ جمعه ۴ مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی اصلی در گروه‌های هنر و زبان خارجی شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل رشته/ محل‌های این گروه را در میان انتخاب‌های یکصدگانه خود منظورکنند.

لازم به ذکر است متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی که در کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند توجه داشته باشند که رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش درج شده است لذا داوطلبان می‌توانند کدرشته محل‌های فوق را که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است در فرم انتخاب رشته سازمان سنجش با توجه به اولویت درج کنند.

داوطلبان واجد شرایط سهمیه بهیاری می‌تواند یکی از چهار رشته پرستاری، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی را صرفاً در یکی از واحد‌های مجری این رشته‌ها در استان محل اشتغال خود انتخاب نمایند. این رشته‌ها به صورت کد‌های مستقل در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است. انتخاب رشته / محل‌های سهمیه بهیاری در خارج از استان محل اشتغال منجر به حذف رشته/ محل‌های انتخابی داوطلب خواهد شد.

داوطلبانی که رشته/ محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته‌های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌یابند، توجه داشته باشند که بیش از ۹۵ درصد رشته / محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند که در صورت تمایل با مراجعه به سامانه azmoon.org می‌توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

