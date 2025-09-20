خبرگزاری کار ایران
گروگانگیری در پی وقوع اختلاف مالی بین دو طایفه
گروگان ریگانی در کمتر از ۲۴ ساعت با تدبیر دستگاه قضایی آزاد شد.

به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان گفت: در پی وقوع اختلاف مالی بین دو گروه از طوایف شهرستان ریگان، متهمین اقدام به گروگانگیری یکی از طرفین که با تدبیر و راهبری دستگاه قضایی و همکاری و حضور موثر سران طوایف، گروگان در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

محمدصالح سعیدی گراغانی افزود: اختلافات مالی و موضوعات دیگر نمی‌تواند توجیهی برای اعمال مجرمانه بخصوص جرایم خشن همچون آدم‌ربایی باشد که در این رابطه به همگان متذکر می‌شویم دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خشن مصمم است و مجازات‌های سنگین در انتظار کسانی خواهد بود که با اقدامات خود نظم و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند.

دادستان شهرستان ریگان در پایان از سران طوایف و ریش‌سفیدان به دلیل همکاری در این امر مهم قدردانی کرد.

