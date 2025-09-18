رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مطرح کرد:
امکان استفاده از قانون مالیاتهای مستقیم برای حمایت از بخش سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با اشاره به محدودیتهای مالی و ضرورت توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان استان گفت: پزشکان و صاحبان مراکز درمانی میتوانند با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، نقش مؤثری در حمایت از بخش سلامت ایفا کنند.
به گزارش ایلنا، سیده رقیه پناهی، افزود: تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را برای صاحبان مشاغل از جمله جامعه پزشکی فراهم میسازد که با تکمیل فرم مربوطه، مالیات خود را بهصورت مقطوع پرداخت کنند و علاوه بر سهولت در انجام امور مالیاتی، محل مصرف مالیات پرداختی خود را در پروژههای حوزه سلامت تعیین نمایند.
وی با اشاره به نیاز جدی به منابع مالی برای تکمیل طرحهای بهداشتی و درمانی استان، اظهار داشت: امسال پروژه دانشکده بهداشت استان در زمره طرحهای نشاندار کردن مالیات قرار گرفته و حمایت پزشکان و فعالان اقتصادی میتواند تأثیر بسزایی در تأمین اعتبار این پروژه داشته باشد.
پناهی در پایان تأکید کرد: بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ نهتنها یک اقدام قانونی و تسهیلگر برای جامعه پزشکی است، بلکه اقدامی انساندوستانه در راستای ارتقای سلامت عمومی به شمار میرود.
به گزارش وبدا، گفتنی است: مودیان میتوانند در فرم تبصره ماده ۱۰۰، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کرده و به پروژههای سلامت استان اختصاص دهند.