به گزارش ایلنا، سیده رقیه پناهی، افزود: تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را برای صاحبان مشاغل از جمله جامعه پزشکی فراهم می‌سازد که با تکمیل فرم مربوطه، مالیات خود را به‌صورت مقطوع پرداخت کنند و علاوه بر سهولت در انجام امور مالیاتی، محل مصرف مالیات پرداختی خود را در پروژه‌های حوزه سلامت تعیین نمایند.

وی با اشاره به نیاز جدی به منابع مالی برای تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی استان، اظهار داشت: امسال پروژه دانشکده بهداشت استان در زمره طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات قرار گرفته و حمایت پزشکان و فعالان اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی در تأمین اعتبار این پروژه داشته باشد.

پناهی در پایان تأکید کرد: بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ نه‌تنها یک اقدام قانونی و تسهیل‌گر برای جامعه پزشکی است، بلکه اقدامی انسان‌دوستانه در راستای ارتقای سلامت عمومی به شمار می‌رود.

به گزارش وبدا، گفتنی است: مودیان می‌توانند در فرم تبصره ماده ۱۰۰، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کرده و به پروژه‌های سلامت استان اختصاص دهند.

انتهای پیام/