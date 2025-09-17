به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نصرت اله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس با اعلام این خبر افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده به موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.

وی افزود: «مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.»

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.

افراد دستگیر‌شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.