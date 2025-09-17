دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیطبان در فارس
مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس، با همکاری نیروی انتظامی، موفق شدند در عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک به سوی مهدی بذرافشان همیار محیطبان را ظرف ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و دستگیر کنند. در این عملیات یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نصرت اله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس با اعلام این خبر افزود: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق و استفاده به موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.
وی افزود: «مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.»
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمهزنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.
افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.