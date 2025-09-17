خبرگزاری کار ایران
با بخشنامه جدید وزارت علوم تسهیل شد؛

تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها و تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز را ابلاغ کرد.

به گزارش  ایلنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابوالفضل واحدی در آستانه آغاز سال تحصیلی و به منظور تسهیل امور آموزشی، بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی تسهیلات آموزشی صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است:

ضمن تشکر از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و به ویژه تکمیل فرایند برگزاری امتحانات پایانی در شهریورماه، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید موارد زیر را برای برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی ابلاغ می‌ شود:

۱- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مهلت دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشجویان را تا انتهای مهرماه سال ۱۴۰۴ تمدید کنند.

۲- تمدید مورد اشاره در بند اول شامل دانشجویانی که در مقطع بالاتر پذیرفته شده‌اند نیز می‌شود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور، برای ثبت‌نام پذیرفته‌شدگانی که تا ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۴ در مقطع قبلی دانش‌آموخته شده‌اند، انجام شده است.

۳- با توجه به تعویق آزمون‌های نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و تأخیر در اعلام نمرات، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند برای تسهیل امور دانشجویان با تصویب شورای آموزشی دانشگاه/ مؤسسه نسبت به تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز منحصراً برای نیمسال اول سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اقدام کنند.

۴- نظر به تأخیر شروع سال تحصیلی و آغاز کلاس‌های درسی برای دانشجویان نوورود، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پیش‌بینی‌های لازم را برای جبران هفته‌های معوق و اجرای کامل برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به عمل آورند.

۵- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با هدف افزایش کیفیت آموزش و یادگیری، برنامه‌ریزی لازم را جهت انجام ارزیابی‌های مستمر کلاسی توسط استادان محترم در طول نیم‌سال تحصیلی به عمل آورند.

۶- با توجه به اهمیت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های آموزشی و آمادگی برای ارائه آموزش‌های ترکیبی، ارتقای زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی و بستر نرم‌افزاری مناسب مورد توجه قرار گیرد.

۷- نظر به اهمیت و نقش اساسی تعامل سازنده میان دانشجو و استاد راهنما در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط به فرایند انتخاب استاد راهنما، نظرات دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

