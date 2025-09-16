حجت الاسلام خاموشی:
وقف سرمایهای الهی و راهبردی برای پیشرفت علمی، درمانی و اقتصادی کشور است
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش یاوران وقف تأکید کرد وقف نه تنها سرمایهای الهی بلکه پلی به سوی پیشرفتهای علمی، درمانی و فناوری است که میتواند به توسعه اقتصادی و رفاه مردم کمک کند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم همایش یاوران وقف که امروز ۲۵ شهریور برگزار شد، وقف را سنتی الهی و سرمایهای راهبردی برای پیشرفت علمی، درمانی و اقتصادی کشور دانست. او با بیان اینکه شهیدان با جان خود معاملهای الهی انجام دادهاند، تاکید کرد وقف نیز فرصتی است برای انسان که اموال خود را در مسیر خدمت به علم، درمان و فناوری وقف کند و این سرمایه ماندگار، پس از مرگ انسان به جامعه باز میگردد.
خاموشی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت دشمنان با علم و آرمان و دین ما مخالفاند و ایران اسلامی هرگز زیر بار زور نخواهد رفت. او ادامه داد دشمنان ۲۰ سال برای حمله به ایران برنامهریزی کردهاند که این خود نشانه قدرت و پیشرفت کشور است. شهیدان بشارتدهنده پیروزیاند و راه اسلام ناب را باید با استقامت ادامه داد.
رئیس سازمان اوقاف به نقش موقوفات در حمایت از اهل بیت، توسعه فرهنگی، بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود وقف در بخشهای مختلف مانند قرآن، درمان، پلسازی و کاروانسراها خدمات ارزشمندی به مردم ارائه میدهد. او با اشاره به هزینه بالای درمان در کشور گفت دانشبنیانها میتوانند با توسعه فناوری رفاه و ارزآوری را به همراه داشته باشند.
خاموشی با بیان اینکه نفت جزو درآمدهای اوقاف نیست، تاکید کرد وقف باید بیش از گذشته درآمدزا باشد و سرمایهگذاریها تنها محدود به خرید زمین و ساخت پاساژ نیست بلکه میتوان سهم مشارکتی نیز گرفت. او فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و درمان ژنتیک را از حوزههای حیاتی دانست که وقف میتواند در آنها پیشرو باشد.
رئیس سازمان اوقاف از طرحهای پرورش ماهی در قفس در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان یاد کرد و اولویت مسکن برای نخبگان و اهل علم در استانهای مختلف را از اقدامات دیگر سازمان برشمرد. او وقف را پیشران توسعه نقاط مختلف کشور و دارای وجهه شرعی، قانونی و اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه دانست و تأکید کرد وقف دانشبنیان و جبهه مقاومت از اولویتهای مهم سازمان است.
خاموشی در پایان از همه دعوت کرد تا از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف بازدید کنند و گفت این نمایشگاه نمونههای عملی وقف در عرصههای مختلف را به نمایش گذاشته و میتواند الگوی پیشران پیشرفت برای سایرین باشد.