به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو در ایران که جایگاه عالی مشورتی در رصد کردن تحولات یونسکو و افزایش ظرفیت‌های کشور ایفا می‌کنند، پس از دوره‌ای توقف و بازنگری، بار دیگر احیا می‌شوند.

این کمیته‌ها در هفت حوزه تخصصی و بر اساس برنامه‌های یونسکو، سازماندهی شده‌اند و عبارتند از:

آموزش: کمیته ملی آموزش و کمیته ملی آموزش عالی؛ علوم: کمیته‌های انسان و کره مسکون، علوم زمین و ژئوپارک‌ها، آب‌شناسی، علوم پایه و اقیانوس‌شناسی؛ فرهنگ: کمیته ملی پاسداشت و تنوع بیان‌های فرهنگی، کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی و کمیته ملی فرهنگ و هنر؛ علوم اجتماعی: کمیته‌های اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری، حقوق شهروندی و صلح، مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و ورزش و تربیت بدنی؛ ارتباطات: کمیته ملی حافظه جهانی، کمیته ملی ارتباطات و رسانه و کمیته ملی اطلاعات برای همه، روابط خارجی: کمیته ملی روابط خارجی و شبکه‌های یونسکو: کمیته ملی نهادهای مردمی و مسئولیت اجتماعی.

بر اساس این گزارش آیین‌نامه‌های بازنگری شده این کمیته‌ها تا حداکثر ۱۰ شخصیت حقوقی مرتبط و ۱۰ شخصیت حقیقی را پیش‌بینی کرده‌اند. شخصیت‌های حقیقی به پیشنهاد دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران توسط رئیس کمیسیون ملی (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، برای مدت دو سال برای عضویت در این کمیته‌ها، طی احکامی انتخاب شدند.

