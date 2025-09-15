خبرگزاری کار ایران
وزیر آموزش و پرورش:

همکاری با سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی نظام آموزشی را فراهم کند

همکاری با سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی نظام آموزشی را فراهم کند
وزیر آموزش و پرورش در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به نقش موثر مدارس و مراکز غیر دولتی در ایجاد اشتغال، کاهش فشار بر مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آموزش بر لزوم حمایت نهادی، کیفیت بخشی و تقویت ساختار نظارت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، دوشنبه ۲۴ شهریورماه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که حدود ۲۸۲ هزار معلم در مدارس غیر دولتی مشغول به خدمت هستند، گفت: این بخش نه‌تنها به اقتصاد آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت  نظام تعلیم و تربیت دارد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جایگاه مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت آموزش، افزود: این حوزه می‌تواند در ارتقای سطح علمی، مهارت‌آموزی و عدالت آموزشی نقش مؤثری داشته باشد؛ مشروط به آنکه از پشتیبانی نهادی وزارتخانه برخوردار شود و مکانیزم‌های مؤثر برای نظارت و ارزیابی مداوم عملکرد آن تقویت شود.

کاظمی با اشاره به سه چالش اصلی؛ حمایت، نظارت و اجرای قوانین در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی،  اظهار کرد : هر چه حمایت ها از این مدارس کمتر شده هزینه ها افزایش پیدا کرده است و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر گام های مؤثری برداشته که تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی از جمله آنها است.

وی تصریح کرد: ضروری است تا برنامه کیفیت بخشی آموزشی در این مدارس نیز به خوبی اجرا شود.

کاظمی تأکید کرد: باید سازوکارهای دقیق نظارتی را در مدارس و مراکز غیردولتی ایجاد کنیم تا با اجرای قوانین و  برنامه ها، جامعه در این موضوع نگرانی و دغدغه نداشته باشد.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با نظام تعلیم و تربیت و ابراز امیدواری نسبت به نتایج این تفاهم‌نامه، تصریح کرد: همکاری میان سازمان مدارس غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی نظام آموزشی و جلب اعتماد عمومی را فراهم کند. برنامه ما، ایجاد تغییرات ملموس در نگاه جامعه به مدارس غیردولتی و افزایش حمایت‌های ملی از این حوزه است.

گفتنی است‌ در پایان این آیین تفاهم نامه ای در محورهای تسهیل و تکمیل بیمه معلمان مدارس غیردولتی، ساعات کار معلمان طبق قانون کار، بازرسی دوره ای از مدارس غیردولتی، بیمه مؤسسان مدارس غیر دولتی، حضور نمایندگان حقوقی وزارت آموزش و پرورش در هیأت‌های حل اختلاف سازمان بیمه تامین اجتماعی، آموزش‌های مشترک و... به امضای طرفین رسید.

