بازگرداندن ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به کلاس درس

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم‌زاده در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، با بیان اینکه «آموزش و پرورش فصل مشترک میان دولت و ملت است» خاطرنشان کرد: برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی بر سه محور ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و گسترش فرصت‌های متنوع یادگیری استوار است.

ارتقای کیفیت؛ از توانمندسازی تا جریان‌سازی

در بخش ارتقای کیفیت، وی به اجرای طرح مدرسه الگوی تراز سند تحول بنیادین با آموزش بیش از ۷۰ هزار مدیر مدرسه و همچنین طرح توانا برای توانمندسازی بیش از ۲۵۷ هزار معلم ابتدایی اشاره کرد.

او افزود: در جشنواره روش‌های فعال آموزشی، ۹۶ هزار معلم مشارکت کردند و آثار ۹۹ نفر از برگزیدگان کشوری در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور تقدیر شد؛ اقدامی که بیش از آنکه یک رقابت باشد، حرکتی برای جریان‌سازی و گفتمان‌سازی در میان معلمان بود.

عدالت آموزشی؛ حمایت از بازماندگان و دانش‌آموزان نیازمند

معاون آموزش ابتدایی در ادامه با اشاره به تلاش‌ها برای توسعه عدالت آموزشی گفت: سال گذشته موفق شدیم ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را به کلاس درس بازگردانیم. همچنین در قالب طرح حامی، بیش از ۱۲۲ هزار کلاس درس و ۲۸ هزار پایگاه تابستانی مأمور حمایت آموزشی از دانش‌آموزان نیازمند شدند که نتیجه آن کاهش ۴۹ درصدی تعداد دانش‌آموزان نیازمند تلاش در ارزشیابی کیفی توصیفی نوبت دوم بود.

فرصت‌های متنوع یادگیری؛ از پژوهش تا مهارت دیجیتال

حکیم‌زاده در معرفی برنامه‌های حوزه یادگیری متنوع نیز به سه اقدام مهم: اجرای طرح جابربن‌حیان با مشارکت چهار میلیون دانش‌آموز پژوهشگر؛ جایگزینی عید هنر و داستان به جای پیک نوروزی با حضور بیش از ۹ میلیون دانش‌آموز و توسعه شایستگی فناورانه دیجیتال برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز و ۳۰ هزار معلم اشاره نمود.

وی در ادامه با تأکید بر نگاه تحولی دولت چهاردهم اظهار داشت: «فضای استاندارد آموزشی تنها یک مقدمه است؛ آنچه تحول را رقم می‌زند، توانمندی و خلاقیت معلمان است.