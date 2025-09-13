خبرگزاری کار ایران
با امضای وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی ابلاغ شد
با امضای وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با امضای وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی؛ مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ شد. 

گفتنی است؛ به استناد بندهای ۴.۷ راهبرد کلان هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳-۵.۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسیده است. 

متن اساسنامه مدرسه مجازی را در اینجا مشاهده کنید.

انتهای پیام/
