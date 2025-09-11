نیمی از دوربینهای ترافیکی کشور کار نمیکنند
شهرداریها نتوانستند دوربینهای ترافیکی را فعال نگه دارند، رئیس شورای ترافیک کشور میگوید که دوربینهای جدید بهزودی نصب میشود.
به گزارش ایلنا، دبیر شورای ترافیک مشور مجتبی شفعی میگوید که قرار است ۵۰۰۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در کشور نصب شود.
مدتی است که دوربینهای ترافیکی شهرهای کشور دچار خرابی هستند و شهرداریها نتوانستند دوربینها را فعال نگه دارند و آنها به تدریج معیوب و قطع شدند.
بر اساس اعلام شورای ترافیک کشور، دبیر شورای ترافیک میگوید که قرار است بزودی با همکاری سازمان شهرداریها و پلیس راهور فراجا دوربینهای جدید خریداری و بخشی از هزینه ان از محل منابع وصول جرایم تامین شود.