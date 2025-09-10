به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک فوق‌العاده سنگین در محور چالوس خبر داد و اعلام کرد:

تردد تمامی خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز (۱۹ شهریورماه) ممنوع شده و از ساعت ۱۱:۰۰ نیز مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به حجم بالای سفرهای آخر هفته و موج مسافرت‌های پایانی تابستان، گفت: این محدودیت‌ها برای کنترل ترافیک چند کیلومتری در این محورهای پرتردد اعمال شده است.

سرهنگ کرمی اسد همچنین از مسافران خواست تا در صورت امکان از مسیرهای جایگزین مانند هراز، فیروزکوه، قزوین–رشت، رودبار و منجیل استفاده کنند تا سفر راحت‌تر و روان‌تری داشته باشند.

