خدمتگزاران بخشی از زیست بوم یادگیری مدرسه هستند

به گزارش ایلنا، علی فرهادی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع امروز سه‌شنبه هجدهم شهریور ماه در نشست صمیمی وزیر آموزش و پرورش با یاوران مدارس؛ همکاران رسته خدمات و سرایداری مدارس، با بیان این‌که زحمات و اثرگذاری نیروهای خدماتی در مدرسه و در نظام تعلیم و تربیت اثبات شده است، گفت: اهمیت یاوران مدارس کمتر از معلم و مدیر در مدرسه نیست.

وی با بیان این‌که حضور یاوران مدارس و نیروهای خدماتی در مدرسه بسیار اثربخش است، افزود: دانش آموزان وقتی وارد فضای زیبای مدرسه شده و با استقبال گرم بابای مدرسه مواجه می‌شوند اثر مثبتی بر آموزش آن‌ها دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از نظر ما مدرسه یار، خدمتگزار محض نیست بلکه بخشی از زیست بوم یادگیری مدرسه است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مجدانه وزیر آموزش و پرورش در خصوص حق و حقوق خدمتگزاران مدرسه، خاطر نشان کرد: وزیر آموزش و پرورش بارها بر اهمیت به نیروهای خدمتگزار تأکید کرده و ضرورت حضور آن‌ها را کمتر از معلم در مدرسه نمی‌داند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با اشاره به اعمال فوق العاده ویژه سرایداران، گفت: حمایت‌های مجدانه وزیر آموزش و پرورش و پیگیری‌ها در دولت چهاردهم این مهم را به سرانجام رساند و برای اولین بار این میزان فوق العاده ویژه برای خدمتگزاران و سرایداران برقرار شد.

فرهادی با بیان این‌که این مصوبه و افزایش مورد اختلاف بوده، تصریح کرد: در شورای حقوق و دستمزد حداقل ۵ وزیر عضو هستند و جلسات به صورت جدی برگزار و صورتجلسه‌ها به صورت رسمی نوشته می‌شود. در خصوص افزایش فوق العاده ویژه سرایداران و خدمتگزاران صورتجلسه به صورت دست گردان انجام شد تا برای اجرا و ثبت احکام به اردیبهشت ماه برسد و اعمال شود و این نشان از پیگیری‌های مستمر وزیر آموزش و پرورش دارد.

