هشدار به استانداری؛ تصمیمات متناقض حریم پایتخت را از بین میبرد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از همین حالا اعلام میکنیم اگر در آینده اتفاق بدی در حریم رخ دهد، ما از قبل هشدارهای لازم را دادهایم تا تجربهای که در گذشته دنبال شده و باعث آسیب شده، ادامه پیدا نکند.
به گزارش ایلنا، پرویز سروری در رابطه با تصمیم اخیر استانداری مبنی بر تشکیل اداره حریم در این مجموعه و نظارت بر آن، اظهار کرد: متاسفانه استانداری ظاهراً نظری در مورد حریم شهر تهران ندارد و بیشتر به فکر شهرهای اطراف است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با اقداماتی که صورت میگیرد، باید نگران باشیم که اتفاقات بدی در حریم رخ دهد، یادآور شد: این رفتارهای متناقض در استانداری بسیار آسیبزننده است؛ استاندار قبل شهرداری را متولی حریم اعلام کرد و امروز استانداری حریم را از شهرداری میگیرد و اینکه استاندار بعدی چه تصمیمی میگیرد، مشخص نیست.
وی با تأکید بر اینکه این تزلزل در تصمیمگیری بسیار آسیبزننده است، خاطرنشان کرد: حریم یک موضوع قدیمی است و فراز و فرودهای زیادی داشته و این روند نشان میدهد که تصمیمات این چنینی جز صدمهای که به حریم میزند، فایده دیگری ندارد.
به گزارش شهر، سروری با بیان اینکه شهرداری با این تصمیمات نمیتواند نظارتی بر حریم داشته باشد، گفت: ما نگرانی جدی در این زمینه داریم و از همین حالا اعلام میکنیم اگر در آینده اتفاق بدی در حریم رخ دهد، ما از قبل هشدارهای لازم را دادهایم که تجربهای که در گذشته دنبال شده و باعث آسیب شده، ادامه پیدا نکند. این روند نمیتواند حریم را از اتفاقات ناگوار حفظ کند.