فرماندار تهران:
هفته فرهنگی تهران باید متفاوت از سال گذشته برگزار شود
فرماندار تهران گفت: هفته فرهنگی پایتخت جمهوری اسلامی باید متفاوت از سال گذشته و با حضور پررنگ همه دستگاهها برگزار شود تا ضمن ایجاد نشاط در جامعه، ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی تهران به کشور و جهان معرفی شود.
به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی شهرستان تهران اظهار داشت: تهران خانه دوم همه ایرانیان است و همانطور که در جنگ ۱۲ روزه مردم این شهر با صبوری و ایستادگی دشمن را مأیوس کردند، امروز نیز باید قدردانی از آنها در قالب برنامههای فرهنگی و اجتماعی نمود پیدا کند.
وی افزود: شهرداری تهران با توجه به امکانات و جایگاه خود باید محوریت برنامهها را بر عهده گیرد و سایر دستگاههای فرهنگی و اجرایی نیز در کنار آن مشارکت فعال داشته باشند. این برنامهها نباید محدود به نقاط خاص باشد، بلکه در تمام مناطق ۲۲گانه، محلات، مساجد و پارکها باید اجرا شود تا همه مردم احساس کنند هفته فرهنگی متعلق به آنان است.
خوشاقبال با بیان اینکه برنامهها باید در چند سطح طراحی شوند، تأکید کرد: بخش ملی برای معرفی تهران به کشور و جهان و بخش محلی برای ایجاد شادابی در میان شهروندان پیشبینی شده است. همچنین نشستهای علمی و فرهنگی، معرفی اقوام و آیینهای سنتی، و توجه به پیشکسوتان و خانواده شهدا باید جزو محورهای اصلی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، معاون استاندار تهران در پایان با اعلام زمان برگزاری هفته فرهنگی تهران گفت: این برنامه از ۱۴ تا ۲۰ مهر برگزار خواهد شد و همه دستگاهها موظفند برنامههای خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال کنند تا جمعبندی و هماهنگی نهایی صورت گیرد. امسال باید با مشارکت گسترده همه نهادها، هفتهای باشکوهتر و متفاوتتر از سال گذشته برای مردم تهران رقم بخورد.