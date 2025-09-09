کاهش اقبال به رشته های اطفال، تهدیدی برای سلامت کودکان است

روح الله شیرزادی، سرپرست مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات مالی بیمارستان‌های کودکان گفت: بیمارستان کودکان به واسطه رسالتی که دارند، هر کودکی که وارد بیمارستان می‌شود، علاوه بر اینکه خود کودک وارد می‌شود، یک پدر و مادر نگران نیز همراهش هستند و در بسیاری از مواقع ممکن است عمه، خاله، دایی و اطرافیان نیز به تعداد بیشتری وارد بیمارستان شوند. این افزایش تعداد افراد، به واسطه بستری شدن کودکان، باعث می‌شود که خدمات بیمارستان از جمله غذا، تغذیه، آب و برق مصرفی در واقع بیشتر شود و این بار بیماری‌های بیمارستان‌های دولتی که خود نیز تحت فشار هستند را دوچندان می‌کند.

وی افزود: کار کردن با کودکان سخت‌تر است و تشخیص‌ها ممکن است با تأخیر بیشتری صورت گیرد. همچنین روند درمان آن‌ها ممکن است با بزرگسالان متفاوت باشد و زمان بستری شدن آن‌ها به نسبت طولانی‌تر باشد.

وی ادامه داد: تعرفه‌های پایین پزشکی و پاراکلینیک در اطفال نیز کار را سخت‌تر کرده و فشار را بر بیمارستان‌های کودکان افزایش می‌دهد. این وضعیت باعث می‌شود که در واقع درآمد بیمارستان‌های کودکان تقریباً در تمام بخش‌ها منفی باشند. تعرفه‌های پزشکی و تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی نیز پایین است. خدماتی که ارائه می‌دهیم، از جمله تغذیه، داروها و خدمات پرستاری و هزینه‌های آب و برق به شدت افزایش یافته‌اند. به طوری که حتی هزینه برق بیمارستان در آخرین صورت‌حساب، نزدیک به یک میلیارد تومان بوده است و این موضوع در مورد آب بیمارستان نیز صادق است.

شیرزادی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین، تعداد زیادی از افراد که وارد بیمارستان می‌شوند، بار اضافی را بر دوش بیمارستان می‌گذارند و این فشار باعث می‌شود که بیمارستان متحمل ضرر شود و درآمد کافی نداشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، اتفاقی که رخ داده این است که بیماران زیر هفت سال در بیمارستان‌های دولتی، که معمولاً بیمارستان‌های دانشگاهی هستند، به صورت رایگان درمان می‌شوند. البته باید توجه داشت که درآمد بیمارستان از بیمارانی که هزینه‌ای از آن‌ها دریافت می‌شود، رقم بسیار جزئی است.

رئیس مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: اگر پرداخت‌ها به موقع انجام شود، ارائه خدمات به مردم برای ما راحت‌تر خواهد بود و هیچ افتخاری بالاتر از این نیست که بتوانیم به بیماران خود خدمات لازم را ارائه دهیم تا به راحتی به بیمارستان دولتی مراجعه کرده و پس از دریافت خدمات، خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: اساساً هدف کار درست است، اما پرداخت باید به موقع باشد یا در صورتی که این امکان وجود ندارد، حداقل بر اساس دهک‌بندی انجام شود تا به نیازمندان واقعی خدمات برسد.

شیرزادی درباره طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در بیمارستان‌ها گفت: این طرح تقریباً از دو سال پیش و از تاریخ بیست و نهم اسفند ماه که شهید آیت‌الله رئیسی اعلام کردند، اجرایی شده است. این طرح از سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرا درآمد و از آن زمان به بعد، ارائه خدمات رایگان برای بیماران زیر هفت سال صورت گرفته است.

وی افزود: به نظر من، اگر پرداخت‌ها به موقع انجام شود، مشکلی پیش نخواهد آمد و بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند پرداخت‌های خود را به موقع داشته باشند.

وی در خصوص راهکارها برای تداوم اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال گفت: بیمارستان‌های اطفال که درآمد پایینی دارند، دچار مشکلاتی می‌شوند. می‌توانیم اگر برای بیمه سلامت مشکلاتی وجود دارد، این طرح را بر اساس دهک‌ها اجرا کنیم.

او افزود: برای مثال، یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، معمولاً بر اساس دهک‌های یک تا پنج توزیع می‌شوند و شاید این روش بتواند به نیازمندان کمک کند. بنابراین، اگر خدمات به دست افرادی که نیاز دارند برسد، این اقدام می‌تواند در راستای بهبود وضعیت باشد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که بار بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی، که به عنوان تنها بیمارستان‌های ریفرال در کشور عمل می‌کنند، به شدت افزایش یافته است و این امر فشار بیشتری به این مراکز می‌آورد. دهک‌بندی می‌تواند کمک کند تا بار این بیماران کمی کاهش یابد.

رئیس مرکز طبی کودکان همچنین در خصوص مهم‌ترین چالش‌هایی که بیمارستان‌های کودکان کشور با آن‌ها مواجه‌اند، گفت: این مشکلات شامل کمبود منابع و تجهیزات، فشار بر خدمات درمانی، و تأخیر در پرداخت‌ها از سوی بیمه‌ها است.

وی افزود: در این حوزه، وضعیت بیمارستان‌های کودکان در کشور به‌گونه‌ای است که اگر به بیمارستان‌های خصوصی نگاه کنیم، تعداد بسیار محدودی هستند که بخش اطفال فعال داشته باشند. دلیل این موضوع، تعرفه‌های پایین خدمات اطفال است که باعث می‌شود بیمارستان‌ها بیشتر به سمت عمل‌های جراحی و خدمات به بزرگسالان سوق پیدا کنند، زیرا این بخش‌ها درآمدزاتر هستند.

