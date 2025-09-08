معاون علمی رئیسجمهور خبر داد:
اعطای گرنت یک میلیون دلاری برای توسعه فناوریهای نوظهور در کشورهای اسلامی
معاون علمی رئیسجمهور و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) در نشست سیاستگذاری این جایزه از اعطا گرنت یکمیلیون دلاری به میزبانی بنیاد ملی علم ایران خبر داد و گفت: این گرنت به محققین داخل و خارجی که بر حوزههای نوظهور تمرکز دارند، اعطا میشود.
به گزارش ایلنا، جلسه سیاستگذاری جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص) امروز (۱۷ شهریورماه) در باغ نگارستان برگزار شد.
حسین افشین معاون علمی رئیسجمهور و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) در این نشست ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت (ص) طی سخنانی گفت: علاقهمند هستیم که جوایز به سمت فناوریهای نوظهور در حوزههای پزشکی، مهندسی و علوم پایه جهتدهی شود.
او حوزه علم و فناوری را محور شکاف طبقاتی امروز در عرصه بینالملل دانست و اظهار کرد: جوامع امروز در حوزه علم و فناوری دچار شکاف و فاصله شدهاند و تلاش ما از این جایزه، کم کردن این فاصله باید باشد.
وی ادامه داد: از رهگذر این جایزه میتوان به یک همبستگی علمی در بین جوامع اسلامی رسید.
این مقام مسئول همچنین، از اعطا گرنت یکمیلیون دلاری به میزبانی بنیاد ملی علم ایران خبر داد و گفت: این گرنت به محققین داخلی و خارجی که بر حوزههای نوظهور تمرکز دارند، اعطا میشود.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود بر اهمیت این جایزه متمرکز شد و گفت: اکنون که ششمین دوره این رویداد را برگزار میکنیم، جایزه جایگاه قابل توجهی را در بین کشورهای اسلامی پیدا کرده است و نکتهای که در این فضا باید محل نظر قرار دهیم این است که دستاوردهای علمی و فناورانه آن توامان که لبه فناوری هستند، در زندگی مردم هم نقشی سازنده داشته باشد.
او همچنین از آمادگی برای انجام کارهای نوآورانه مشترک در حوزههای نوظهور همچون کوانتوم، هوش مصنوعی، میکروالکترونیک با کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: سرمایهگذاریهای مشترک در حوزه ایجاد زیرساخت و آزمایشگاه میتواند به کاهش این فاصله فناورانه کمک کند و غفلت از این مهم، جبران این فاصله را دشوارتر خواهد کرد.
گفتنی است پروفسور محمد اقبال چودری دبیرکل کامستک و برگزیده جایزه مصطفی در سال ۲۰۲۱ ضمن ابراز خرسندی از خبر اعطای گرنت یک میلیون دلاری از سوی حسین افشین گفت: این یک میلیون دلار قطعاً کافی نیست، زیرا ما با گستره بسیار بزرگی از ۵۷ کشور روبرو هستیم اما این یک شروع بسیار خوب برای چیزی است که ایران ارائه کرده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، او ادامه داد: از طرف کامستک (COMSTECH)، ما بخش بسیار کوچکی، حدود ۲۰۰ هزار دلار را هم برای پژوهشگران کشورهای کمتر توسعهیافته آفریقایی اختصاص خواهیم داد و به این اقدام ارزشمند معاونت علمی ریاستجمهوری در ایران خواهیم پیوست.