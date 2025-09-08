به گزارش ایلنا، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام های مرد در ایران به شمار می‌آیند. همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، این اطلاعات بر اساس داده‌های جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.

