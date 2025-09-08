خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران منتشر شد

پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران منتشر شد
کد خبر : 1683506
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱  فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام های مرد در ایران به شمار می‌آیند. همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، این اطلاعات بر اساس داده‌های جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی